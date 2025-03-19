【韓網熱門】即使有徐康俊坐鎮，MBC仍不敵SBS！網友點評超毒辣

MBC金土劇《臥底高中》收視率正在下滑。 該劇首播收視率為5.6%，在第4集達到了最高收視率8.3%，但隨後便開始走下坡路。 第5集收視率降至7.2%，之後持續下跌，最終滑落至6.1%。

與之同期播出的SBS金土劇《寶物島》則一直保持著較高的收視率。 該劇首播收視率為6.1%，第4集便突破了10%，之後收視率穩步上升，最近一集達到了12.3%。 在8集的播出中，有6次刷新了自身的最高收視紀錄，呈現出與《臥底高中》截然不同的走勢。



回顧去年下半年，MBC金土劇的頹勢就已顯而易見。 MBC的《白雪公主非死不可》慘敗於SBS的《好搭檔》，《如此親密的背叛者》輸給了SBS的《來自地獄的法官》，《現在撥打的電話》不敵SBS的《熱血司祭2》，《加州汽車旅館》也敗給了SBS的《我的完美秘書》。 這一趨勢延續到了目前的MBC《臥底高中》和SBS《寶物島》。 即使有徐康俊坐鎮，MBC仍未能打破在黃金檔持續低迷的困境。



MBC的接檔劇為由盧正義、李彩玟 、趙俊英主演的《芭妮與哥哥們》，而SBS的接檔劇則是由陸星材、金知妍主演的《鬼宮》。 在《臥底高中》因「幼稚」而備受差評後，以芭妮尋找男友為題材的浪漫劇《芭妮與哥哥們》能否逆襲，值得關注。

韓國網友評論：

1. SBS很會挑劇

2. 我還蠻喜歡看的，徐康俊和秦基周的化學反應非常好

3. 為什麼啊？ 這劇有固定收視群的

4. 我覺得徐康俊並不是很賣座的演員吧，雖然是民眾有好感的類型，但是看了他的作品介紹之後，發現只看過《乳酪陷阱》

5. 徐康俊什麼時候是「收視率保證」這一類的演員了？

6. 徐康俊之前並沒有什麼爆款劇喔

7. 他之前的作品也沒有很火啊，不過顏值和演技都很棒

8. 留言比新聞更毒辣

9. 徐康俊這十年來一直是女飯圈用來抬高自家本命、貶低其他男演員的工具而已...... 反而因為在各種場合過度行銷本職工作以外的東西，給人留下了負面印象

10. 一開始基礎收視率就是SBS略勝一籌，其實兩部作品的趣味性都差不多

11. 徐康俊選劇本的眼光不行啊ᅲᅲ 明明長得帥、演技也好，但他演的電視劇就是不好看。 雖然是類型劇，但喜劇元素佔比最大，可偏偏喜劇效果也不夠搞笑，劇情缺乏連貫性，設定又太草率和輕浮。 明明是國家情報院的題材，結果做事卻像小學生一樣幼稚

12. 可是我覺得劇還蠻不錯的啊

13. 《臥底高中》看了一點就棄劇了，這劇只能成為徐康俊的寫真影片

14. 他原本就不是很會挑劇本的演員

15. 一有羅曼史整個劇情就變得很無趣，不過因為他的顏值和演技，我還在看

16. 徐康俊有爆火的劇嗎？

17. 這要劇組努力才行吧

18. 徐康俊本來就沒有爆款劇啊，《臥底高中》已經算是很不錯的作品了

19. 他原本就沒有很火的作品，但這次他展現了巨大的魅力，演技很好，顏值更好

20. 要不是有徐康俊，這劇的收視率只會更低

21. 我真的超喜歡，你們都不知道這劇裡的徐康俊有多帥

22. 連徐康俊主演也只有那麼一點收視率，換做別人早就是爛劇了

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