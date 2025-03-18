沒能等到遺作公開！《苦盡柑來遇見你》劇中IU男友李濬榮媽媽演員姜明珠已於今年2月底癌逝

每週公開4集的《苦盡柑來遇見你》，自3月7日開播以來好評不斷，而在第一輯中曾短暫登場，第二輯有更多戲份的演員姜明珠，因演出劇中IU男友媽媽，言詞犀利的演出令人印象深刻，不過事實上她卻已於今年2月27日因病離世，享年53歲。

演員姜明珠出生於1971年2月28 日，但卻因癌症而於上個月底生日前夕，2月27日病逝，而她所演出的《苦盡柑來遇見你》也成為遺作，可惜未能親眼看見本劇公開，令人不勝唏噓。她的先生朴允熙與大女兒也都是演員，女兒朴世英表示，母親已離開到很遠的地方，希望大家記得她所曾經熱愛的舞台與她從閃耀的瞬間。



姜明珠在《苦盡柑來遇見你》中飾演IU的準婆婆，也是劇中李濬榮的母親，目前已公開了8集的《苦盡柑來遇見你》雖然還沒有太多姜明珠所演出的戲份，不過她優雅的打扮以及與IU的一席話，令觀眾們留下深刻印象，事後得知她已離世的觀眾們也紛紛獻上哀悼之意。



姜明珠1992年在劇團實驗劇場出道，曾演出多部話劇作品，不過她所出演的電視劇作品並不算多，曾演出《非常律師禹英禑》、《今生也請多指教》、《浪漫醫生金師傅3》、《美好世界》等電視劇作品，而《苦盡柑來遇見你》成為她最後遺作。



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