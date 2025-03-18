没能等到遗作公开！《苦尽柑来遇见你》剧中IU男友李浚荣妈妈演员姜明珠已於今年2月底癌逝

每周公开4集的《苦尽柑来遇见你》，自3月7日开播以来好评不断，而在第一辑中曾短暂登场，第二辑有更多戏份的演员姜明珠，因演出剧中IU男友妈妈，言词犀利的演出令人印象深刻，不过事实上她却已於今年2月27日因病离世，享年53岁。

演员姜明珠出生於1971年2月28 日，但却因癌症而於上个月底生日前夕，2月27日病逝，而她所演出的《苦尽柑来遇见你》也成为遗作，可惜未能亲眼看见本剧公开，令人不胜唏嘘。她的先生朴允熙与大女儿也都是演员，女儿朴世英表示，母亲已离开到很远的地方，希望大家记得她所曾经热爱的舞台与她从闪耀的瞬间。



姜明珠在《苦尽柑来遇见你》中饰演IU的准婆婆，也是剧中李浚荣的母亲，目前已公开了8集的《苦尽柑来遇见你》虽然还没有太多姜明珠所演出的戏份，不过她优雅的打扮以及与IU的一席话，令观众们留下深刻印象，事后得知她已离世的观众们也纷纷献上哀悼之意。



姜明珠1992年在剧团实验剧场出道，曾演出多部话剧作品，不过她所出演的电视剧作品并不算多，曾演出《非常律师禹英禑》、《今生也请多指教》、《浪漫医生金师傅3》、《美好世界》等电视剧作品，而《苦尽柑来遇见你》成为她最后遗作。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻