辉星告别式到灵骨塔都有粉丝陪伴，弟弟将捐出奠仪：他的歌继续传唱，他就一直活在我们身边

韩国一代R&B天王辉晟10日证实离世，昨（16）日出殡，百名亲朋好友与粉丝送行。

1982年生的辉晟（常译辉星，本名崔辉晟）10日证实离世，享年43岁。昨（16）日，辉晟告别式举行并出殡，下雨天的凌晨仍聚集了130多人包括遗属、歌谣界同僚与粉丝们。告别式上MIGHTY MOUTH的生菜不仅抬棺也担任司仪，担任丧主的辉晟弟弟崔赫晟，及资深演员金娜云、辉晟的粉丝俱乐部会长致词追思。



辉晟弟弟崔赫晟首先再次说明最后决定公开灵堂及举行公开告别式的理由，他说虽然很悲伤，但让哥哥的粉丝和同僚们一同追悼辉晟，是他认为应该有的礼仪，他感谢一同装饰灵堂的粉丝和同僚们。他说：「崔辉晟在人间、肉体的生命已结束，但我认为他的音乐和精神将永远存在，我哥哥的歌曲会永远在这世上，只要继续被聆听与传唱，他就会一直活在我们的身边。」



资深演员金娜云：「上天好像也在为辉晟出远门感到悲伤。我和辉晟的缘分，是从2005年他替我婚礼唱祝歌延续到现在。辉晟是手机上将妈妈储存『我亲爱的母亲』的善良儿子，这次我结婚20周年的时候他还对我说『我可以替前辈唱100首歌』。」她表示将辉晟当作是弟弟、家人，当场嘱托大家不要再对他的身亡有任何臆测，不愿见到辉晟走了还被折磨，「相信只要各位一个一个站出来守护，辉晟永远是我们优秀的音乐人。辉晟亲爱的妈妈在这里看著，拜托了，希望大家能接受我的恳切请托」，最后说:「辉晟真的是美丽的、永远的，我们的音乐人。」



辉晟的粉丝俱乐部会长：「总觉得只要向他道别，就真的会变成最后一次，所以常常犹豫不决，可是当我们终於开口时，他却总是一如既往以灿烂的笑容回应。而今天的他，比以往都还闪耀，反而让人更加不舍与心酸。不过，我们的相遇和这段时间在一起的尽头，不是现在这里，我们只是暂时分开而已，知道总有一天会再次见面。为了能再次见面的那天，我们都还是音乐人辉晟、Realslow音乐的粉丝。」

「他用与众不同的才能和独一无二的音色，为某些人带来了希望。过去23年来，把幸福、安慰的音乐当作礼物送给我们的他，在准备另一个新的开始并试图站稳脚跟的时候突然离开，更加让人心痛。虽然无法听到歌手辉晟再次用心演唱的声音，也无法再看到舞台上他特别魅力的面貌。有他无数的名曲，辉晟将永远陪伴在我们身边。辉晟总是对自己没能充分表达对粉丝的爱意和感激感到抱歉，但作为粉丝我仍感到很幸福，也很感谢。在我们还不知道的地方，恳切地希望你能尽情做想做的音乐，尽情享受，幸福，真的感受到舒适了。」



追思致词结束后，现场播放辉晟生前演艺剪辑影片回顾他的舞台人生，并响起他的歌曲〈The day we met again〉（重逢的日子），影片最后是辉晟鞠躬道别的模样，字幕写著「辉晟的音乐对我们来说是一种安慰、一种爱、一种生活。」辉晟弟弟补充：「希望下一代也能听一听辉晟的歌曲，只要听了我哥的歌，一定会变成粉丝吧？当下一代继续哼唱辉星的〈With Me〉，哥哥就会一直在我们身边活下去。」



▼辉晟告别式现场影片



▼辉晟挚友河东均也到场送行，包括帮忙抬棺



当天MIGHTY MOUTH 生菜与KCM也在社群曝光辉晟灵骨塔的模样，看起来是将告别式摆放的专辑、周边与粉丝写下的卡片移至灵骨塔。生菜写下：「多善良的辉晟啊……和你在一起的愉快回忆真多……虽然到现在还不敢相信……这段时间辛苦了，真的……今天去KTV唱了你的歌，都是名曲，果然是最棒的！身为你的朋友和忠实粉丝，我会常常听你的音乐，一边唱一边回忆的，也经常看照片和影片……现在好好睡一觉吧！ 对不起我爱你，晚安，My Friednd！」KCM则写：「晟啊，这段时间真的辛苦了。现在好好休息吧，不会忘记你的……以后再一起在舞台上唱歌吧……」



今（17）日最新消息，辉晟弟弟确定将丧礼期间收到的奠仪以「歌手辉晟」的名义捐出，发表声明希望将奠仪用在能对社会产生良好的的地方，会再与相关领域的专家们的谘询，寻找最佳方法，「再次向记住我哥哥并联络我的人表达深切的感谢」。

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