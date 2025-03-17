李棟旭、李光洙、李主儐、李多熙《離婚保險》爆笑預告公開！竟然在結婚博覽會現場出售「離婚保險」XD

將在31日首播的tvN新劇《離婚保險》由李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙主演。

講述某保險公司商品開發組開發離婚相關商品時發生的故事，通過制定保險金的過程中回顧愛情、結婚、離婚等。劇中，羅基俊（李棟旭 飾）經歷過三次離婚、姜漢德（李主儐 飾）也離婚過、全娜萊（李多熙 飾）也因價值觀差異，在蜜月旅行剛回來就離婚了。



公開的最新預告中，羅基俊：「有那種保障餘生的保險嗎？」面對人生中「突如其來」的意外離婚，羅基俊從一開始的想法就不容小覷。在結婚博覽會現場宣傳離婚保險，果然...遭受娃娃攻擊，他更自嘲地說：「這像是在北極賣冰箱啊！」讓人好奇離婚保險組將展開的故事。



開發破格保險商品的保險會計師羅基俊、保險審查員姜漢德（李主儐 飾）、驗證危險率的風險調查員安全萬（李光洙 飾）、以產品開發組特別顧問加入的全娜萊（李多熙 飾）等，價值觀、性格、離婚經歷五花八門的他們，團隊合作也備受關注。有趣的是...全娜萊還是羅基俊的前妻，也讓人好奇他們之間的關係變化呢！



另外，《離婚保險》由喜劇電影《浪漫特攻隊》的李元錫導演和《御史與祚怡》的李載允編劇合作打造，預計在3月31日播出。

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