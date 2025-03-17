韓籍啦啦隊成員續約成功！邊荷律、李丹妃續留臺灣職棒中信兄弟～「想和大家多聊天所以努力學中文」

近來因臺灣棒球運動在世界12強以及WBCQ經典資格賽等國際賽事大放異彩，也讓棒球熱潮持續延燒，今日職棒隊伍中信兄弟更是特地舉辦記者會，宣布2025年最新啦啦隊陣容，包含新日籍成員桃子，並且人氣相當高的兩位韓籍成員邊荷律與李丹妃也將在今年繼續為中信兄弟啦啦隊效力。

今日啦啦隊成員全員到齊共33位女孩，而對內的韓籍成員邊荷律以及李丹妃更是在一登場就引發全場歡呼，李丹妃頂著招牌金髮現身，邊荷律則是以黑髮雙馬尾造型登場，在今日的記者會上也宣布兩位成員2025年續約成功，球迷今年也將能夠持續在場邊看到這兩位可愛成員的應援。而李丹妃與邊荷律也特別用中文說了一段感想，兩人都是有備而來，雖然兩人都稍微有一點點卡住，但還是誠意滿滿相當可愛。





李丹妃說：「因為有了你們的支持，讓我能夠和大家一起在球場為中信兄弟應援，希望大家多多進場加油，也要多多支持我喔！」邊荷律則表示：「這是我在台灣活動的第二年，很高興能再次在這裡與大家打招呼！我想和大家多聊天，所以一直在努力學習中文，以後我一定會更努力展現出更好的自己，最後我想對大家說，因為有你們，我感覺非常非常非常的幸福，我愛你們～」最後還不忘大喊「中信兄弟總冠軍」！可愛魅力席捲全場。





最後33位女孩們合體，為大家共同展現出2025年最新的應援主題曲，展現啦啦隊獨特的青春活力。



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