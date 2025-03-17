韩籍啦啦队成员续约成功！边荷律、李丹妃续留台湾职棒中信兄弟～「想和大家多聊天所以努力学中文」

近来因台湾棒球运动在世界12强以及WBCQ经典资格赛等国际赛事大放异彩，也让棒球热潮持续延烧，今日职棒队伍中信兄弟更是特地举办记者会，宣布2025年最新啦啦队阵容，包含新日籍成员桃子，并且人气相当高的两位韩籍成员边荷律与李丹妃也将在今年继续为中信兄弟啦啦队效力。

今日啦啦队成员全员到齐共33位女孩，而对内的韩籍成员边荷律以及李丹妃更是在一登场就引发全场欢呼，李丹妃顶著招牌金发现身，边荷律则是以黑发双马尾造型登场，在今日的记者会上也宣布两位成员2025年续约成功，球迷今年也将能够持续在场边看到这两位可爱成员的应援。而李丹妃与边荷律也特别用中文说了一段感想，两人都是有备而来，虽然两人都稍微有一点点卡住，但还是诚意满满相当可爱。





李丹妃说：「因为有了你们的支持，让我能够和大家一起在球场为中信兄弟应援，希望大家多多进场加油，也要多多支持我喔！」边荷律则表示：「这是我在台湾活动的第二年，很高兴能再次在这里与大家打招呼！我想和大家多聊天，所以一直在努力学习中文，以后我一定会更努力展现出更好的自己，最后我想对大家说，因为有你们，我感觉非常非常非常的幸福，我爱你们～」最后还不忘大喊「中信兄弟总冠军」！可爱魅力席卷全场。





最后33位女孩们合体，为大家共同展现出2025年最新的应援主题曲，展现啦啦队独特的青春活力。



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