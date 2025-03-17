金秀賢所屬社曾向金賽綸發送第2次存證信函，繼續催債、威脅索賠《淚之女王》全額損失！

已故演員金賽綸的遺屬因YouTuber李鎮浩涉嫌誹謗而提告，並委任法律代理人在首爾警察廳前舉行記者會，發表相關立場。

BUYOU律師事務所代表律師夫智錫、韓國藝人自殺預防協會會長權英燦、以及YouTube頻道「橫豎研究所」的代表金世義出席了記者會（人名皆為音譯）。夫律師表示，李鎮浩散播虛假事實導致金賽綸死亡，希望這一點能夠最大程度地反映在量刑中，並對其進行嚴厲懲罰。 夫律師稱，李鎮浩不僅否認金賽綸與金秀賢交往的事實，還進一步散播謠言，將她描述成奇怪的女人，導致她陷入極度的心理痛苦，最終不得不做出極端選擇。

夫律師明確說明了公開與金秀賢交往照片的原因，同時要求金秀賢道歉。 遺屬方只是希望金秀賢承認交往事實，因為要起訴李鎮浩，必須先證明金賽綸與金秀賢的戀愛關係。 但金秀賢方面發表了虛假的聲明，讓遺屬更加痛苦，因此希望他真誠道歉。



夫律師透露，金賽綸收到Goldmedalist的第一封存證信函後承受了極大的痛苦，甚至向金秀賢傳送求救簡訊。 然而由於未能獲得回應，她便想著若是上傳過去戀愛時的合照，或許能讓對方聯繫自己，於是在SNS上發布了貼臉照片。

權英燦透露稱，Goldmedalist在金賽綸發佈合照後幾個小時就聯絡了她，次日向她發送了第二封存證信函，內容包括要求償還債務、禁止再在社交平台上發布類似照片、禁止與經紀公司內任何人接觸，如果導致《淚之女王》因這些照片而遭受損失，則須進行全額賠償。此後，金賽綸沒有再收到金秀賢的聯絡，之前能聯絡到的旗下演員也全部斷聯。



遺屬方最後表示：「很難想像故人生前收到這些存證信函時，內心承受了多大的痛苦。 我們不明白，為何金秀賢方面現在才公開發表立場，聲稱等待遺屬的聯繫。 此外，我們正在考慮對金秀賢方面採取法律行動。」



此外，金賽綸的母親已病倒、瘦到皮包骨，金賽綸父親為維持家計終日在外工作，所以未能來到記者會現場。

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