【影片】羅PD又幫SEVENTEEN拍舞蹈挑戰了，舞技大進步！粉絲稱讚：「讓我向您介紹SVT的第14位成員」
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【影片】羅PD又幫SEVENTEEN拍舞蹈挑戰了，舞技大進步！粉絲稱讚：「讓我向您介紹SVT的第14位成員」

明星   2025年3月16日   星期日09:05   Mico  

（封面圖源：IG@saythename_17）

還記得羅PD上一次幫人氣男團SEVENTEEN拍了〈孫悟空〉（Super）的舞蹈挑戰challenge，這一次的進步真的太明顯啦！！！舞感UPUP。

近日，羅暎錫PD再次與SEVENTEEN合作全新綜藝《NANA民宿》，突襲直播中也透露了許多這檔節目的細節，讓粉絲們相當期待播出。
（圖源：youtube@十五夜頻道）
*延伸報導：「男團創作才子」WOOZI最愛的歌曲是〈孫悟空〉：因為這首歌讓SEVENTEEN成為了英雄！

特別寵愛SEVENTEEN的羅PD這一次又展現令他感到害羞的舞技！為小分隊 Hoshi & Woozi 的新歌〈同齡人〉拍舞蹈挑戰影片，開頭羅PD一臉下定決心，自然的背景更凸顯他悲壯的心情，隨著成員們入鏡，羅PD也完美的融合其中，自然地舞動很明顯可以感受到他舞技進步了！！！搭配起來相當有默契。


上一次〈孫悟空〉的舞蹈挑戰，是以放慢音樂速度的方式，讓羅PD可以慢慢跟上，最終完成了拍攝，引發熱烈迴響，羅PD自己也說：真的不明白上次拍的舞蹈挑戰影片，為什麼這麼成功。很擔心自己的爛舞技會害到SEVENTEEN的宣傳，但卻帶來了極大的迴響。


*相關報導：這是玩遊戲打賭輸了嘛？羅PD參與 SEVENTEEN〈孫悟空〉舞蹈挑戰，網友：「爲什麼跳得這麼好」
（圖源：IG@saythename_17）

▼羅PD〈孫悟空〉拍舞蹈挑戰的影片花絮：（定位在29:27）

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