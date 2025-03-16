BLACKPINK Jennie深諳送禮最高奧義：低性價比，卻完全擊中對方的心

BLACKPINK Jennie最近作客了鄭在炯的YouTube節目，並送上了一份價格不菲的禮物，完全擊中了鄭在亨的心。

Jennie來到鄭在炯的家中，一邊遞上禮物一邊說道：「雖然不是什麼特別的東西，但我準備了一份禮物。」隨後，她送給鄭在炯一組杯子。

當鄭在炯關心地問Jennie「身體好些了嗎？」，Jennie答道：「對不起，我本來就......」鄭在炯隨即安慰道：「沒什麼好道歉的。」Jennie接著說道：「我今天剛回來，因為剛成立個人廠牌，又是第一次以個人身份發行專輯，所以真的非常忙。」聽完Jennie的話，鄭在炯驚訝地問：「你生病了之後，今天才剛回來？」Jennie點頭回應：「是的，而且之後的行程全部被打亂、延後了，我一直在努力奔波。」



鄭在炯心疼地說：「那你就吃頓飯再走吧。」Jennie笑著說：「其實我真的很期待，懷著激動的心情來的。」鄭在炯拿出了威士忌，Jennie提議：「希望你能用我今天帶來的杯子一起喝。」她解釋了送杯子的理由：「我不想空手來，想著如果能讓你記住我就好了，所以我特意選擇了紅寶石色。」鄭在炯看到杯子後驚歎道：「我一直在找這種紅色的杯子，真的太漂亮了！」Jennie也說道：「我覺得和威士忌特別搭。」據悉，Jennie送給鄭在炯的杯子價格高達一套100萬韓幣，而鄭在炯本人也收藏有該品牌的杯子。



得知杯子價格的網友紛紛表示：「比我想像中便宜」、「她好會選禮物啊」、「紅寶石杯子，太美了」、「怎麼會有人覺得是daiso的杯子，哈哈哈哈，這可是Baccarat水晶杯啊」、「這杯子的實物超級美，會發光，親眼看過這個杯子之後雖然我因為沒錢買不起，但能理解有錢人為什麼會喜歡了」、 「摔碎的話會爆哭吧，實物很美，用它喝酒應該更會美味」、「紅寶石，ruby，太有意義了」、「看吧，禮物就要送性價比低的，情緒價值拉滿」等。

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