這是玩遊戲打賭輸了嘛？羅PD參與 SEVENTEEN〈孫悟空〉舞蹈挑戰，網友：「爲什麼跳得這麼好」

27，SEVENTEEN 在官方 SNS 公開羅暎錫PD參與〈孫悟空〉的舞蹈挑戰影片，並寫著「讓羅PD也跳起〈孫悟空〉的理由是？」。

影片中，羅PD站在C位與 SEVENTEEN 成員們一起展示〈孫悟空〉的舞蹈，他毫無拘束地展現出眾的舞蹈實力，吸引大家的視線。網友：「不是...爲什麼舞跳得這麼好」、「這個太搞笑了哈哈哈」、「是不是玩遊戲打賭了呢」、「羅PD的第一次舞蹈挑戰呢」、「想到了安宰賢的生鏽音效」等等。

十五夜方面也公布 SEVENTEEN 出演的《出差十五夜》將從5月5日到12日、19日播出3周，會在晚上11點於 YouTube 公開。此前，部分成員曾出演《出差十五夜》HYBE篇，勝寛更在隨機播放舞蹈中擔任輔助MC，這次全員將和羅PD的相遇，讓許多粉絲都相當期待！

另外，SEVENTEEN 在24日發行迷你十輯《FML》，僅發售第一天就創下399萬張以上的銷售紀錄，成爲唱片發行第一天銷量超過300萬張的唯一藝人。而主打歌〈孫悟空〉的初舞台也在昨日於《M Countdown》公開，這規模真的很像年末舞台，大家都看了嗎？



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