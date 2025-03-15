「男團創作才子」WOOZI最愛的歌曲是〈孫悟空〉：因為這首歌讓SEVENTEEN成為了英雄！

大家入坑SEVENTEEN是哪一首歌曲呢？我必須說〈孫悟空〉（Super）真的是很偉大又很棒的歌曲，好想趕快看到他們跟羅PD合作的《NANA民宿》啊！！！

近期羅暎錫PD再次與男團SEVENTEEN合作全新綜藝《NANA民宿》，繼《NANA TOUR》之後又一部令粉絲們特別期待的作品，前幾天直播的訪問環節中，團隊裡的黃金製作人&成員WOOZI也分享了他創作中最愛的人生曲。

Q：所有創作中，WOOZI 最喜歡哪一首歌？（新歌不能選）

WOOZI：「當我被問到這個問題時，我最喜歡新歌其實都是真心話，也理所當然地這樣回應。但如果排除最新的歌曲，我覺得是〈孫悟空〉，這是讓SEVENTEEN成為英雄的歌。



當我們準備那首歌時，現在想想當時練習也都是非常賣力，到讓人難以置信的程度。所有規劃都恰到好處，順理成章，好像所有的安排就是為了遇到這首歌，一切安排都非常順利，那首歌讓SEVENTEEN成為了英雄！對我來說是人生曲」



成員們也附和表示：「對我們來說也是人生曲」、「沒錯沒錯」

珉奎補充說：「我到現在聽到開頭導入的部份，還是會感到心裡澎湃，跳完最後的舞步之後，都會忍不住想掉眼淚。」



▼上述這一段訪談內容，影片定位在（1:09:17）



▼此外，SEVENTEEN 小分隊 Hoshi & Woozi 也在本週今登上打歌舞台《M Countdown》，公開了收錄曲〈STUPID IDIOT〉和主打歌〈同齡人〉的精彩演出。



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