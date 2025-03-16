【影片】罗PD又帮SEVENTEEN拍舞蹈挑战了，舞技大进步！粉丝称赞：「让我向您介绍SVT的第14位成员」

还记得罗PD上一次帮人气男团SEVENTEEN拍了〈孙悟空〉（Super）的舞蹈挑战challenge，这一次的进步真的太明显啦！！！舞感UPUP。

近日，罗暎锡PD再次与SEVENTEEN合作全新综艺《NANA民宿》，突袭直播中也透露了许多这档节目的细节，让粉丝们相当期待播出。



*延伸报导：「男团创作才子」WOOZI最爱的歌曲是〈孙悟空〉：因为这首歌让SEVENTEEN成为了英雄！

特别宠爱SEVENTEEN的罗PD这一次又展现令他感到害羞的舞技！为小分队 Hoshi & Woozi 的新歌〈同龄人〉拍舞蹈挑战影片，开头罗PD一脸下定决心，自然的背景更凸显他悲壮的心情，随著成员们入镜，罗PD也完美的融合其中，自然地舞动很明显可以感受到他舞技进步了！！！搭配起来相当有默契。

上一次〈孙悟空〉的舞蹈挑战，是以放慢音乐速度的方式，让罗PD可以慢慢跟上，最终完成了拍摄，引发热烈回响，罗PD自己也说：真的不明白上次拍的舞蹈挑战影片，为什么这么成功。很担心自己的烂舞技会害到SEVENTEEN的宣传，但却带来了极大的回响。

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▼罗PD〈孙悟空〉拍舞蹈挑战的影片花絮：（定位在29:27）



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