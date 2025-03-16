金賽綸家屬不滿金秀賢喊話聯繫，要求承認未成年戀愛、公開道歉！憤怒公開「下衣失蹤洗碗照」

昨日下午金秀賢所屬社再發聲，喊話金賽綸母親聯繫公司辦公室，稱管理層希望與她當面溝通。 對此，金賽綸遺屬感到十分憤怒，昨晚通過橫豎研究所直播公開了新的照片，並要求金秀賢及Goldmedalist、李鎮浩正式道歉。

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YouTuber橫豎研究所表示，金賽綸遺屬看到金秀賢的最新聲明後感到十分憤怒、忍無可忍，決定公開數張照中尺度最小的一張。 照片中，一名男子背對鏡頭，穿著類似睡衣的黑色長T恤。 橫豎研遮住照片關鍵部位，表示金秀賢下半身沒有穿任何衣物，且照片不是偷拍，當時金賽綸有說「要拍了哦」，後續影片中也可聽到兩人的對話。



橫豎研同時公開了金賽綸家人的聲明，訴求幾乎都是「承認」和「道歉」：

第一，要求金秀賢承認從金賽綸未成年開始交往，正式道歉。



第二，Goldmedalis操縱輿論稱過去的3年沒有交往、僅僅3天之前還說從未交往，對此正式道歉。

第三，承認金賽綸作為公司創始成員的貢獻，對此道歉。

第四，承認向金賽綸發送了存證信函、催促償還7億韓元，正式道歉。

第五，上次聲明未提到金秀賢是因為希望將重點放在警告李鎮浩等人，家屬唯一希望獲得的只有金秀賢及其公司的正式道歉。

第六，為了證明李鎮浩散播謠言，不得已公開了金賽綸與金秀賢戀愛一事及照片，敬請知悉。

第七，將於下週起訴李鎮浩，希望他真心道歉。 李鎮浩在金賽綸喪事期間、出殯之後都曾打電話給遺屬，甚至跑去納骨堂說「找不到」，雖然李鎮浩辯稱是為了確認事實，但遺屬感受到的是嘲弄，十分不快。



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