因女主角而無限期延遲播出的《Dear.M》4月開播！

KBS Joy全新月火劇《Dear.M》歷經四年波折，最終定檔於2025年4月14日首播。

這部校園推理愛情劇以虛構的「西延大學」為背景，圍繞匿名社區中一篇告白帖的神秘主人公「M」展開尋人故事，融合了青春悸動與懸疑元素，試圖喚醒觀眾對櫻花樹下校園浪漫的集體記。《Dear.M》是人氣網劇《戀愛播放清單》的延伸作品， 劇中將延續《戀愛播放清單》第四季的角色設定，原班人馬以「西延大學官方CP」身分回歸，引發劇迷期待。

主演陣容包括NCT成員在玹與因電影《魔女》嶄露頭角的新人演員盧正義，兩人青澀的校園化學反應備受關注。



《Dear.M》原定2021年播出的，因女主角之一的演員朴慧秀被指控校園暴力而緊急叫停。儘管經紀公司否認指控並表示要採取法律行動，但受害者團體要求其真誠道歉，雙方陷入輿論拉鋸戰。



KBS最終以「避免爭議擴大」為由無限期推遲播出，導致劇集一度擱淺。製作方為減少損失，選擇先行海外發行，2022年6月至7月通過日本OTT平臺U-NEXT上線，並登陸全球流媒體VIKI，但韓國本土觀眾始終未能觀劇。此次國內定檔被視為製作方與電視台協商后的「破冰」嘗試。

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