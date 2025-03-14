【韓網熱門】韓網友昨日預測「金秀賢記者會可能這樣講」！所屬社今日發聲明，內容多處重合

昨日，金秀賢所屬社Goldmedalist預告將在下週發表聲明，隨即有韓國網友PO出猜測所屬社會寫的說法，獲得很多網友認同。 全文如下：

「標題：我好像完全知道金秀賢記者會要說什麼

從故人未成年時開始，以很好的前後輩、親密的兄妹相處，但正式交往是在成年之後。

因為互相喜歡所以交往，但沒能克服彼此的不同，最終分手。 之後接到幾次故人的聯絡，但因為已經分手，認為不應留有餘地，所以沒有回應。

7億債務不是金秀賢個人、而是所屬社與故人之間的事情，金秀賢不是很清楚。

聽聞訃告後，曾考慮以公司層面送去哀悼花圈，或演員自己前往、低調吊唁，但因為當時外界都在關注兩位演員之間的傳嚐，擔心會導致追悼故人的場合被模糊本質，所以只能在心裡進行了哀悼。

然後大哭一場、做出他特有的演技，說對故人的去世感到富有道義上的責任，對於未能守護如此年輕的朋友致以深深歉意，誘發大眾的同情。 啊，拜託大家不要被騙。」

韓國網友評論：

1. 金秀賢公司可以照著抄了，律師公關費都省下

2. 原PO也太懂了，是從未來回來的嗎？ kkk

3. 這劇本完美，堪稱預言書

4. 最後還要加上威脅起訴才行

5. 如果真的按照這樣發聲明，就太惡心了吧，起雞皮疙瘩

6. 親臉照片都有了，還要拿出更多證據嗎？

7. 這是基於大數據的預言吧kkk

8. 感覺已經看完記者會了

9. 聖地巡禮預感（*意思是這篇會變成網友朝聖文）

10. 我真的很喜歡這位演員來的，因為演技好而看了全都作品，現在對於曾經喜歡他感到惡心

11. 我們國家的人對男演員的寬容度超出想象，發聲明之後隔幾年再復出，依然會過得很好，唉

12. 如果是女藝人被爆出跟男中學生交往6年，不管是男性主導還是女性主導的網路社群，都會大罵她性騷擾吧，還開什麼記者會，根本要離開韓國才行

13. 之前一直說是謠言、使勁煽動輿論，結果發現不奏效，現在才來博取同情，覺得這招有用嗎？ kk

14. 金賽綸用表姐手機傳簡訊給金秀賢的手機，請解釋這件事是如何被媒體知道的？

15. 如果說是為了顧及故人而沒有去追悼，那就真的太惡劣，因為他還在IG限動炫耀生日禮物、嬉笑打鬧，這根本說不通。 現在已經到了完全無法包裝的地步了

16. 一定要再殺死一個人，網友才肯罷休嗎？

17. 希望遺屬沒有把全部證據都給橫豎研究所，那個網紅也不可信

*今日金秀賢所屬社提前發佈聲明，立即有網友到原PO這邊留言：「來朝聖了。」

出處：https://theqoo.net/hot/3646546924

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