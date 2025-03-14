金秀賢承認戀情！心理狀態不穩，提前發聲明：與金賽綸交往是在成年後、發存證信函是為免除債務

【長文要點整理】金秀賢所屬社原本表示將在下週發佈關於金賽綸相關爭議的立場聲明，但金秀賢在經歷Youtuber爆料報導後精神狀態不穩，所以將聲明提前。

金秀賢所屬社Goldmedalist在聲明中表示：「今日凌晨，金秀賢出現了嚴重的心理不安狀態，本公司已採取措施確保他得到絕對的安定。 自橫豎研究所的報導發布後，外界指責他是導致已故者突然離世的原因，使金秀賢陷入極度混亂之中。」聲明稱昨晚和今日中午均有人在公司附近拿著攝影機蹲守或徘徊，對金秀賢先生持續造成心理壓力，因此提前針對幾個主要爭議點做出回應。

聲明原文很長，小編就主要重點整理如下：

一. 金秀賢和金賽綸確實交往，但在女方成年之後

交往時間是2019年夏季至2020年秋季。金賽綸PO在IG限動的合照、橫豎研究所（以下簡稱橫豎研）11日公開的合照都是2020年秋同一天拍攝，金賽綸當時穿的衣服是2019年6月發售；橫豎研12日和13日公開的照片是2019年12月24日拍攝。

二. 軍中來信不是情書

金秀賢服兵役時給親近的朋友們都寄了信，金賽綸那封是其中之一，「想你」是對朋友的輕鬆問候。只有明信片是交往之後寄的。 金賽綸2016年在SNS上用的暱稱並非僅限於兩人之間使用的愛稱，是遭到曲解。

三. 催債只是為作壞帳處理，與金秀賢無關

酒駕造成的違約金約為11億4千萬韓元，經過金賽綸的努力將賠償額降到約7億，過程包括公司幫金賽綸修理和出售事故車輛、以補償一部份賠償金額。

公司認為金賽綸無法償還剩餘債務，所以在2023年12月進行了壞帳處理。 過程中，公司如果不進行催債動作，會令做出該決定的公司高層構成業務上背信罪，所以需要發送存證信函，以證明金賽綸確實沒有償還能力，並免除金賽綸因免除債務所需要繳納的贈與稅。

但當時金賽綸已經離開Goldmedalist，且缺乏相關法律知識，所以沒有聯絡債權人（公司），而是給金秀賢傳了訊息。 當時兩人已分手4年，金秀賢對於公司與金賽綸之間的情況完全不知情。 Goldmedalist認為金賽綸存在誤解，金秀賢不應在未經專業人士確認的情況下回覆，會由公司負責與金賽綸經紀公司溝通解決。

之後，金賽綸方面於2024年3月26日通過法律代理人表示希望通過商議確定金賽綸應付的損害金額和共同還款計劃。 Goldmedalist認為，這意味著金賽綸與公司之間的債務關係正式結束，公司做壞帳處理後再也沒有要求金賽綸還款，「金賽綸應該認為自己已經完全擺脫了對Goldmedalist的債務」，所以金賽綸的去世與債務無關。

四. 指責未經同意公開私生活

橫豎研爆料後，金秀賢過往的所有行為都被看做是有意的惡行，令金秀賢遭到難以彌補的損失。橫豎研爆料的照片是真的，但刻意刪去了背後的脈絡，導致事實被扭曲。金秀賢應該接受公眾批評，但不應承受謠言和人身攻擊，成年人之間的私生活不應在未經當事人同意的情況下被公開。

聲明還提出，自稱金賽綸姨母接受採訪的人只是金賽綸母親的朋友，連身份都不詳，其提供的照片造成了謠言，不僅令金秀賢痛苦，也損害金賽綸的名譽。 公司代替金賽綸墊付違約金的時候設定了0%貸款利息、0%逾期賠償金，盡力幫助了金賽綸。

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