相隔十多年再合作，鄭恩地和徐仁國視訊首反應超嫌棄(?)，徐仁國好受傷：看到髒東西嗎XD

經典韓劇《請回答1997》男女主角「尹允宰」徐仁國和「成詩媛」鄭恩地，近期悄悄開始了「〈All For You〉2.0」特別單曲〈Couple〉合作企劃。兩人時隔13年再合作，企劃公開前的「Lovestagram」宣傳便令人心動不已，但幕後花絮卻是……

*先前報導回顧：

〈徐仁國&鄭恩地時隔13年合作！「IG放閃」謎底揭曉：3/16甜蜜發行翻唱曲〈Couple〉‎〉



徐仁國YouTube頻道公開了兩支「驚喜爆雷禮物」Shorts短影片，一支是他和鄭恩地時隔多年在錄音室見面的場面，還有一支是兩人互相拍照，相處相當逗趣。鄭恩地進錄音室相當有禮貌向所有人打招呼，但徐仁國半躺著吆喝招呼她：「呀──」鄭恩地馬上切換平語模式回應：「怎樣？」不過兩人還是友好地打招呼，鄭恩地還笑著Diss徐仁國戴髮夾是怎樣。



兩人回憶《請回答1997》拍完已暌違12、13年再見了，鄭恩地提到前不久劇裡「爸爸」成東鎰打視訊電話給她這「狗女兒」，要她和徐仁國聊聊，徐仁國馬上爆料：「換我接電話，你知道她第一個反應是什麼嗎？呃──（大概是:目這表情）呀，竟然對一個人這樣……那不是看到髒東西才有的反應嗎？」



鄭恩地心虛(?)撇頭，聽完徐仁國的爆料趕緊雙手緊握道歉表示：「不是貶低，只是我的習慣，請多多包涵……」



兩人互相拍拍立得時，鄭恩地氣到(?)笑倒，向工作人員抱怨：「你看看！說話的時候幹嘛拍！」徐仁國要她整理整理頭髮，鄭恩地還嫌他要求很多XD。徐仁國拍攝姿勢太真摯鄭恩地又說：「是要殺了我吧？那不是槍嗎？」徐仁國接梗：「就是那個意思。」



換鄭恩地拍徐仁國，鄭恩地一直覺得徐仁國笑起來太壞不夠善良，徐仁國很問號：「還要多善良？」鄭恩地還能指出徐仁國哪張照片是假笑哪張是真笑，徐仁國聽了大笑。



兩人鬥嘴相處模式搞笑又可愛，網友留言「哇，真的感覺……心裡怪怪的……無法用言語說明」、「就像昨天才見面過一樣自然的詩媛允宰，再拍一部劇吧」、「時隔13年化學反應也要瘋了」，還有網友認真分析：「彼此會覺得尷尬，讓人更心動了，再次見面裝不尷尬但氣氛其實很尷尬，像曖昧中突然失去聯繫，互有好感，時隔幾年尷尬見面的感覺……嗯，就請你們兩個交往吧。」



也有網友想到鄭恩地‎對前陣子合拍戲劇《她的日與夜》的崔振赫反應一樣，在申東燁節目《乾杯哥》毫不掩飾對現實Loveline的反對，李姃垠問她「振赫怎麼樣」，她馬上回：「呃──」《認識的哥哥》上鄭恩地也表演了一次同樣表情XDD。



其實《請回答1997》播出當年，徐仁國上節目《現場脫口秀TAXI》，曾被同為《請回答1997》演員的殷志源爆料在群組用語音對鄭恩地告白「我愛你」，殷志源還說鄭恩地對徐仁國的肢體觸碰會感到害羞，認為兩人互有好感，徐仁國當場坦承，不過鄭恩地接電話後卻打槍徐仁國XD。



《請回答1997》劇情裡粉紅泡泡相當多，加上兩人戲外這段「曖昧情」，也難怪劇迷會如此喜歡把兩人湊對了。兩人後來在2016年「tvN 10週年頒獎禮」其實也同台過，牽手上下台又甜蜜合唱，當時同樣引發廣大劇迷激動啊！



徐仁國唱片公司EPISODE MUSIC與鄭恩地經紀公司IST娛樂，今（13）日釋出更多兩人照片為〈Couple〉宣傳，〈Couple〉將在3月16日韓國時間下午6時（港台時間下午5時）全球公開。



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