相隔十多年再合作，郑恩地和徐仁国视讯首反应超嫌弃(?)，徐仁国好受伤：看到脏东西吗XD

经典韩剧《请回答1997》男女主角「尹允宰」徐仁国和「成诗媛」郑恩地，近期悄悄开始了「〈All For You〉2.0」特别单曲〈Couple〉合作企划。两人时隔13年再合作，企划公开前的「Lovestagram」宣传便令人心动不已，但幕后花絮却是……

*先前报导回顾：

〈徐仁国&郑恩地时隔13年合作！「IG放闪」谜底揭晓：3/16甜蜜发行翻唱曲〈Couple〉‎〉



徐仁国YouTube频道公开了两支「惊喜爆雷礼物」Shorts短影片，一支是他和郑恩地时隔多年在录音室见面的场面，还有一支是两人互相拍照，相处相当逗趣。郑恩地进录音室相当有礼貌向所有人打招呼，但徐仁国半躺著吆喝招呼她：「呀――」郑恩地马上切换平语模式回应：「怎样？」不过两人还是友好地打招呼，郑恩地还笑著Diss徐仁国戴发夹是怎样。



两人回忆《请回答1997》拍完已暌违12、13年再见了，郑恩地提到前不久剧里「爸爸」成东镒打视讯电话给她这「狗女儿」，要她和徐仁国聊聊，徐仁国马上爆料：「换我接电话，你知道她第一个反应是什么吗？呃――（大概是:目这表情）呀，竟然对一个人这样……那不是看到脏东西才有的反应吗？」



郑恩地心虚(?)撇头，听完徐仁国的爆料赶紧双手紧握道歉表示：「不是贬低，只是我的习惯，请多多包涵……」



两人互相拍拍立得时，郑恩地气到(?)笑倒，向工作人员抱怨：「你看看！说话的时候干嘛拍！」徐仁国要她整理整理头发，郑恩地还嫌他要求很多XD。徐仁国拍摄姿势太真挚郑恩地又说：「是要杀了我吧？那不是枪吗？」徐仁国接梗：「就是那个意思。」



换郑恩地拍徐仁国，郑恩地一直觉得徐仁国笑起来太坏不够善良，徐仁国很问号：「还要多善良？」郑恩地还能指出徐仁国哪张照片是假笑哪张是真笑，徐仁国听了大笑。



两人斗嘴相处模式搞笑又可爱，网友留言「哇，真的感觉……心里怪怪的……无法用言语说明」、「就像昨天才见面过一样自然的诗媛允宰，再拍一部剧吧」、「时隔13年化学反应也要疯了」，还有网友认真分析：「彼此会觉得尴尬，让人更心动了，再次见面装不尴尬但气氛其实很尴尬，像暧昧中突然失去联系，互有好感，时隔几年尴尬见面的感觉……嗯，就请你们两个交往吧。」



也有网友想到郑恩地‎对前阵子合拍戏剧《她的日与夜》的崔振赫反应一样，在申东烨节目《干杯哥》毫不掩饰对现实Loveline的反对，李姃垠问她「振赫怎么样」，她马上回：「呃――」《认识的哥哥》上郑恩地也表演了一次同样表情XDD。



其实《请回答1997》播出当年，徐仁国上节目《现场脱口秀TAXI》，曾被同为《请回答1997》演员的殷志源爆料在群组用语音对郑恩地告白「我爱你」，殷志源还说郑恩地对徐仁国的肢体触碰会感到害羞，认为两人互有好感，徐仁国当场坦承，不过郑恩地接电话后却打枪徐仁国XD。



《请回答1997》剧情里粉红泡泡相当多，加上两人戏外这段「暧昧情」，也难怪剧迷会如此喜欢把两人凑对了。两人后来在2016年「tvN 10周年颁奖礼」其实也同台过，牵手上下台又甜蜜合唱，当时同样引发广大剧迷激动啊！



徐仁国唱片公司EPISODE MUSIC与郑恩地经纪公司IST娱乐，今（13）日释出更多两人照片为〈Couple〉宣传，〈Couple〉将在3月16日韩国时间下午6时（港台时间下午5时）全球公开。



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