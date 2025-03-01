徐仁國&鄭恩地時隔13年合作！「IG放閃」謎底揭曉：3/16甜蜜發行翻唱曲〈Couple〉

徐仁國和鄭恩地前幾天突然通過IG放閃，公開了穿著情侶裝、拍攝於同一地點的Lovestagram，引起諸多猜測。 今日謎底終於揭曉：原來是合作錄製翻唱歌曲〈Couple〉，更加令粉絲們激動不已！

今日零點，徐仁國和鄭恩地通過官方IG發佈拍立得海報，透露將在3月16日發行特別單曲〈Couple〉。 照片中，鄭恩地與徐仁國穿著針織衫與牛仔褲搭配成情侶裝，並肩坐在沙發上露出燦爛微笑。







鄭恩地與徐仁國曾在2012年熱播的tvN電視劇《請回答1997》中飾演主角尹允宰與成詩媛，生動演繹出青春戀愛故事，贏得觀眾的熱烈喜愛。 特別是兩人合作翻唱的OST〈All For You〉發行後，瞬間橫掃韓國各大音源榜單奪冠，甚至登上美國Billboard K-POP HOT100榜首，成為當時最受歡迎的男女對唱歌曲。 相隔13年後，作為演員和歌手積極活動的鄭恩地和徐仁國將再度攜手合作帶來新曲〈Couple〉讓粉絲翹首以待。



此外，鄭恩地作為出道15年傳奇女團Apink的成員，正在參與Apink亞洲巡演[PINK NEW YEAR]，即將出演KBS2四月新劇《24小時健身俱樂部》，飾演新手健身會員李美蘭，展現歌手與演員的多重魅力。



徐仁國則於去年發行單曲專輯《SEO IN GUK》，並透過國內外粉絲見面會與全球粉絲交流。 近期，他確定出演Netflix新劇《月刊男友》，飾演網漫PD朴慶南，繼續展現音樂與戲劇雙棲發展的實力。



鄭恩地與徐仁國相隔13年再度攜手合作的數位單曲〈Couple〉將於16日下午6點正式發行，各大音源平台可同步收聽。

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