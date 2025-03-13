金秀賢開始遭廣告界切割，或面臨200億違約金！消費者發起抵製，CJ集團不續約、多品牌下架代言照暫停宣傳

演員金秀賢近日被爆出曾與未成年時期的已故演員金賽綸交往，令與他合作的廣告商和電視台陷入緊急狀態。 儘管其經紀公司強調「毫無根據」，但隨著更多爆料出現，外界推測若這些指控被證實，金秀賢恐將面臨天文數字的違約金。

YouTube頻道「橫豎研究所」近日接連爆料，援引金賽綸遺屬的說法，稱金賽綸從未成年時期15歲開始與金秀賢交往長達六年; 金秀賢公司簽約金賽綸，在她酒駕後代為支付7億韓元給電視劇製作方，之後未與金賽綸續約，並在她暫停活動期間催還債，令她壓力巨大。 感到驚慌失措的金賽綸試圖聯絡金秀賢，但未能成功取得聯繫。

對此，金秀賢公司只回復稱以上說法沒有事實根據，未做進一步說明。 無論真實性如何，此番爭議已對金秀賢的形象產生嚴重的負面影響，進一步波及他的廣告代言。



金秀賢手握16個代言，包括國際奢牌Prada、英倫香氛品牌Jo Malone London、韓國連鎖超市Homeplus、新韓金融、家電品牌福庫CUCKOO、服裝品牌BENCH、戶外品牌Eider、高級自助火鍋Shabu All Day、美妝品牌DECORTE（黛珂AQ）和Dinto等等，橫跨眾多領域。

目前為止，Eider和Shabu All Day已從官網和官方IG帳號移除金秀賢照片; Homeplus應用程式首頁原先展示的金秀賢照片也已移除; Dinto表示全體員工正在確認事實關係，並已暫停所有與金秀賢相關的宣傳計劃。 CJ集團旗下烘焙品牌多樂之日也於今日宣佈，在金秀賢被質疑與未成年金賽綸交往之後，已決定本月合約到期後不再續約。





與此同時，線上社群也在瘋傳金秀賢代言品牌的列表，部份消費者甚至發起抵制行動。

業內人士透露，金秀賢的廣告代言費每年平均約為5億至10億韓元。 通常，明星在簽訂代言合約時會寫明，若因社會爭議等負面事件導致品牌形象受損、違反「維持品位的義務」，需支付2至3倍的違約金。 因此，若此事件未能圓滿解決，金秀賢可能面臨高達200億韓元的賠償金額。

不僅如此，金秀賢正在參與拍攝的MBC綜藝節目《Good Day》也湧入大量要求他下車的觀眾留言，正在拍攝的Disney+新劇《山寨人生》能否順利播出亦是未知數。 據韓媒，金秀賢原計劃參加今日在首爾進行的《Good Day》錄製，但已在兩天前通知節目組稱因為地方拍攝日程而無法參加。（*最新消息：據10 Asia獨家，金秀賢方面表示將如期參加今日的《Good Day》錄製，沒有接到下車通知; 《山寨人生》也將按計劃拍攝。）



此外，金秀賢與導演兼表哥李羅佩（이로베，藝名李沙朗，業內盛傳其實是同父異母的哥哥）於2019年創立經紀公司Goldmedalist，第一位簽約藝人就是金賽綸。 對於橫豎研究所的爆料，Goldmedalist進行全面否認，並於今日上午預告將在下週發表官方立場。

韓網友（1,2,3）大多表示，如果與未成年人交往的指控屬實，200億違約金對於金秀賢而言根本不算多：「以他的片酬水準而已，完全無壓力吧」「為了追討7億而失去200億」「其他代言品牌也看清狀況，趕快解約吧」「女中學生和比自己大12歲的男人在一起，根本不算交往」。

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