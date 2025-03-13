羅暎錫PD開通IG，未PO文已有十萬粉絲！與崔宇植合照變身新晉網紅，李泳知sense轉發「等你開團購酵素」

金牌PD羅暎錫今日開通個人IG帳號，並在限動公開多張照片，立即獲得「出差十五夜」和李泳知轉發調侃，還未正式PO文已吸引到十幾萬粉絲！

羅暎錫IG帳號為「egg_naaahhh」，發佈的前幾個限動是在聖水洞熱門商鋪品嘗美食、試戴首飾，寫道：「全部吃完才拍的。 消失的才是最好吃的！」還打卡了某美妝品牌於哈利波特的聯名賣場，穿上魔法袍、拿著魔杖拍下認證照。







還與演員崔宇植合照，留言說「與崔宇植在聖水洞」：



另一張照片裡，羅暎錫手裡拿著一隻小熊人偶，寫道：「明天開始要掛在包包上。」這隻人偶前幾天剛剛出現在崔宇植IG限動，不知是不是即將要發行的聯名款呢？



最後一個更新又是美食，留言說：「青陽豬頸肉意大利麵，宇植啊，謝謝款待。」



隨後，「出差十五夜」立即在官方IG轉發羅暎錫的限動，寫道：「這是怎麼回事...？ 正直的名字，請多多追蹤。」還標記了一起拍攝綜藝節目的宥真和李泳知：「宥真在看嗎？」「李泳知關注了NA... 泳知呀~謝謝」





李泳知也在IG限動PO出羅暎錫IG帳號的截圖，寫道：「聽說暎錫哥作為網紅火熱出道了。 期待開酵素團購的那一天。」因為不少網紅積累人氣之後都會推出酵素團購，網友紛紛稱讚李泳知的發言幽默又有sense。



據推測，該帳號最近才創建，目前並無特別的貼文，截至13日下午5點已有11萬粉絲。 去年10月，羅PD甚至舉辦了粉絲見面會，受歡迎程度不輸藝人。

此外，由羅PD執導的《Biong Biong地球娛樂室》第三季確定將於4月25日播出。 本季的拍攝地點為阿拉伯聯合大公國阿布達比和葡萄牙里斯本，未播出前就已引發熱烈關注。

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