《換乘戀愛：另一個開始》感情的終點站即將揭曉！最終回有些關係「令人安心」有些卻「迎來危機」

「韓國戀綜天花板」《換乘戀愛》的延伸篇章《換乘戀愛：另一個開始》進入尾聲，最終回在濟州島上展開的所有關係與故事，也即將迎來句點、滿滿都是看點。

《換乘戀愛：另一個開始》最後抉擇的時刻，交錯的感情線、時機與溫度差，在濟州島上展開的所有關係將開往終點站。



戀愛實境節目《換乘戀愛：另一個開始》延續《換乘戀愛》的世界觀，展現嘉賓們成長後的全新相遇與開始。來自前三季《換乘戀愛》系列的多位人氣嘉賓們在濟州島創造嶄新回憶，為觀眾帶來療癒與感動。而在迎來最終回之際，以下是絕對不能錯過的觀賞重點！



# 李觀宇 & 李惠善：迎來危機！感情的溫度與速度出現差異！



從初見面開始就毫不猶豫地直進的李觀宇與李惠善，隨著時間推移，兩人對關係的態度逐漸展現出溫度差。由於能夠相處的時間有限，李惠善希望透過深度對話更加了解李觀宇，但李觀宇卻選擇不透過問題，而是以最自然的方式去觀察對方，顯得更加謹慎。



在濟州島的住宿期間，李惠善與李觀宇共度了最多時光，然而，她對於李觀宇逐漸轉變的態度坦言「變得好難懂」，使得兩人的未來走向更加撲朔迷離。隨著 1 對 1 旅行的展開，這對戀情將會迎來更大的危機，他們最終會走向何種關係，備受關注。

# 朴知妍 & 金光泰，愛情看得是時機！「安心」的真正意義是？



作為中途加入的新旅伴，朴知妍在陌生的環境中獨自奮鬥，最終忍不住流下眼淚，讓人心疼不已。此時，金光泰如同守護者般展現溫暖的一面，貼心地照顧朴知妍，兩人之間逐漸產生微妙的氛圍。



當兩人毫不猶豫地選擇彼此，踏上 1 對 1 旅行時，他們營造出的氛圍宛如長久交往的戀人，讓觀眾不禁露出微笑。然而，他們卻不約而同地形容彼此是「最讓人安心的存在」，這樣的表述也留下了一個小小的疑問——對他們來說，「安心」的真正意義是什麼？這會是愛情嗎？答案令人好奇。

# 曹輝賢 & 朴娜言，超越姐弟的關係！進入確信的悸動模式！



朴娜言以一句「你好可愛」主動接近曹輝賢，而曹輝賢則以「妳好漂亮」回應，兩人之間的互動充滿默契，成為濟州島屋內的「維他命情侶」。特別是，曹輝賢在與朴娜言進行 1 對 1 對話後，確認了她的真心，隨即進入果斷的直進模式，兩人之間的氛圍更加微妙。



透過 1 對 1 旅行，他們的感情是否會從友情昇華為愛情，引發觀眾的強烈好奇。

# 鄭慧仁 & 郭珉在 & 鄭奎敏 & 李智妍，錯綜複雜的四角關係將迎來結局！



鄭慧仁與郭珉在雖然曾在《換乘戀愛》中未能走到最後，但透過《換乘戀愛：另一個開始》，他們獲得了再度相見的機會。然而，鄭奎敏對鄭慧仁表現出好感，使得這段關係出現新的轉折點。



最令人遺憾的是，雖然郭珉在選擇鄭慧仁作為 1 對 1 旅行的對象，但兩人的時機仍舊錯開，讓人不禁惋惜。與此同時，李智妍則對郭珉在展現主動且穩定的直進攻勢，形成錯綜複雜的情感糾葛。最終，這四人的故事將以何種方式收尾，備受矚目。



《換乘戀愛：另一個開始》濟州島的旅程即將畫下句點，最終回中字完整節目於明天（3月13日）在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看最新韓劇《臥底高中》、《魔女》和《Edward Lee的鄉村廚師》，盡情飽覽最新韓國節目。

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