IU和朴寶劍在《歌謠舞台》上合唱新劇《苦盡柑來遇見你》OST，完美合音＋貼心中字全公開！

這個選曲真的太神了！完美呈現出愛純（IU 飾）和寬植（朴寶劍 飾）在劇中的人物形象，而且....真的是好好聽喔～。（感動哭）

Netflix 全新韓劇《苦盡柑來遇見你》的宣傳手法有多特別？ IU和朴寶劍選擇出演KBS的音樂節目《歌謠舞台》，這檔節目被譽為是「中老年觀眾們的音樂節目」，事實上也真正符合這部劇想推廣的對象和範圍。

官方也特別關照了亞洲圈使用中文的網友們，從繁體中文字幕到英文和日文都提供好翻譯完成的字幕，加上兩位光是看著就幸福的主角們，無敵貼心的照顧到了想聽懂他們故事的所有觀眾！！



▼IU X 朴寶劍攜手演唱新劇主題曲〈山村少年的愛情故事〉，兩人質樸純真的歌聲，以及副歌的完美合音，從視覺到聽覺給出雙重優質饗宴：



網友留言：「選歌真是天才啊... 真的感覺愛純的風格出來了... 兩個人都好漂亮啊，在一起好配」、「我從來沒想過會在這樣的舞台上看到，推出音源吧」、「愛純和寬植一定要幸福喔」、「啊…好漂亮…我的父母一定也經歷過如此耀眼的時光…突然間淚水湧入我的眼眶ㅜㅜ」、「IU的聲音真的很瘋狂」、「這首美麗的歌曲給吸引住了」、「朴寶劍和IU的聲音化學反應跟合音太瘋狂了，真是大飽耳福」、「這兩位太棒了，從唱歌到演技到長相到性格，他們全部都有」

▼《苦盡柑來遇見你》第二幕預告公開！愛純競選會長、 寬植安慰女兒，迎來人生的夏季：



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