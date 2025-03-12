《换乘恋爱：另一个开始》感情的终点站即将揭晓！最终回有些关系「令人安心」有些却「迎来危机」

「韩国恋综天花板」《换乘恋爱》的延伸篇章《换乘恋爱：另一个开始》进入尾声，最终回在济州岛上展开的所有关系与故事，也即将迎来句点、满满都是看点。

《换乘恋爱：另一个开始》最后抉择的时刻，交错的感情线、时机与温度差，在济州岛上展开的所有关系将开往终点站。



恋爱实境节目《换乘恋爱：另一个开始》延续《换乘恋爱》的世界观，展现嘉宾们成长后的全新相遇与开始。来自前三季《换乘恋爱》系列的多位人气嘉宾们在济州岛创造崭新回忆，为观众带来疗愈与感动。而在迎来最终回之际，以下是绝对不能错过的观赏重点！



# 李观宇 & 李惠善：迎来危机！感情的温度与速度出现差异！



从初见面开始就毫不犹豫地直进的李观宇与李惠善，随著时间推移，两人对关系的态度逐渐展现出温度差。由於能够相处的时间有限，李惠善希望透过深度对话更加了解李观宇，但李观宇却选择不透过问题，而是以最自然的方式去观察对方，显得更加谨慎。



在济州岛的住宿期间，李惠善与李观宇共度了最多时光，然而，她对於李观宇逐渐转变的态度坦言「变得好难懂」，使得两人的未来走向更加扑朔迷离。随著 1 对 1 旅行的展开，这对恋情将会迎来更大的危机，他们最终会走向何种关系，备受关注。

# 朴知妍 & 金光泰，爱情看得是时机！「安心」的真正意义是？



作为中途加入的新旅伴，朴知妍在陌生的环境中独自奋斗，最终忍不住流下眼泪，让人心疼不已。此时，金光泰如同守护者般展现温暖的一面，贴心地照顾朴知妍，两人之间逐渐产生微妙的氛围。



当两人毫不犹豫地选择彼此，踏上 1 对 1 旅行时，他们营造出的氛围宛如长久交往的恋人，让观众不禁露出微笑。然而，他们却不约而同地形容彼此是「最让人安心的存在」，这样的表述也留下了一个小小的疑问——对他们来说，「安心」的真正意义是什么？这会是爱情吗？答案令人好奇。

# 曹辉贤 & 朴娜言，超越姐弟的关系！进入确信的悸动模式！



朴娜言以一句「你好可爱」主动接近曹辉贤，而曹辉贤则以「你好漂亮」回应，两人之间的互动充满默契，成为济州岛屋内的「维他命情侣」。特别是，曹辉贤在与朴娜言进行 1 对 1 对话后，确认了她的真心，随即进入果断的直进模式，两人之间的氛围更加微妙。



透过 1 对 1 旅行，他们的感情是否会从友情升华为爱情，引发观众的强烈好奇。

# 郑慧仁 & 郭珉在 & 郑奎敏 & 李智妍，错综复杂的四角关系将迎来结局！



郑慧仁与郭珉在虽然曾在《换乘恋爱》中未能走到最后，但透过《换乘恋爱：另一个开始》，他们获得了再度相见的机会。然而，郑奎敏对郑慧仁表现出好感，使得这段关系出现新的转折点。



最令人遗憾的是，虽然郭珉在选择郑慧仁作为 1 对 1 旅行的对象，但两人的时机仍旧错开，让人不禁惋惜。与此同时，李智妍则对郭珉在展现主动且稳定的直进攻势，形成错综复杂的情感纠葛。最终，这四人的故事将以何种方式收尾，备受瞩目。



《换乘恋爱：另一个开始》济州岛的旅程即将画下句点，最终回中字完整节目於明天（3月13日）在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看最新韩剧《卧底高中》、《魔女》和《Edward Lee的乡村厨师》，尽情饱览最新韩国节目。

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