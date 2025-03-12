金秀賢的立場沒有變化！下一部作品《山寨人生》也沒有受到影響，按原計劃拍攝第二季

此前，YouTube 頻道「橫豎研究所」主張金賽綸從未成年時期開始就與金秀賢交往約6年，風波越來越大，金秀賢主演的 Disney+《山寨人生》的相關日程也備受關注。

今日（12）Disney+《山寨人生》相關人士表示：「金秀賢出演的《山寨人生》第二季正在按計劃拍攝中。」據悉，《山寨人生》第一季將在4月中旬公開，對於公開日程和製作發佈會會等以後的日程，則表示：「目前還沒有定下來，如果決定下來，會通知大家的。」



YouTube 頻道「橫豎研究所」10日在接受金賽綸遺屬採訪時爆料稱，金賽綸從未成年時期開始就與金秀賢交往約6年。另外，遺屬還通過橫豎研究所主張，金秀賢與 YouTuber 李鎮浩勾結，一直折磨著金賽綸，同時還提出經紀公司和金秀賢讓金賽綸陷入生活困難的疑惑。



對此，金秀賢的經紀公司 Gold Medalist 反駁稱：「這分明是虛假事實，將採取最強硬的法律措施。」雖然追加爆料不斷，但金秀賢的經紀公司 Gold Medalist 方面則表示：「與之前傳達的正式立場沒有任何變化。」

（＊延伸閱讀： 「橫研所」再放大招！公開金賽綸&金秀賢親臉照，生前簡訊曝光：歐巴，求你救救我！觀眾要求金秀賢從《Good Day》下車 ）

而《山寨人生》講述了因IMF金融危機而人生徹底改變的一名男子，從一名普通上班族成長為全球假貨市場之王的故事。由《任意依戀》、《秘密森林2》朴鉉錫導演執導，《追稅38》、《盜賊之歌》韓正勛編劇執筆劇本。



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