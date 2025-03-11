【雷】《臥底高中》神秘事件再升級！徐康俊&秦基周難道是舊相識？（EP.5-6）

徐康俊和秦基周攜手主演的《臥底高校》精彩繼續。

第5集中，鄭海星（徐康俊 飾）在追蹤自己的人嚴密監視下成功化解危機，並發現了與失蹤父親相關的線索。 根據尼爾森韓國的統計數據，該集全國（韓國）收視率達7.2%，首都圈收視率為7.0%，繼續穩居金土劇排行榜前列。

經過海星的努力，他成功進入全校前10名，達成了成為學生會成員的必要條件。 然而，當他試圖接近學生會長李藝娜（金玟周 飾）以獲得認可時，現場氣氛卻意外變得冷淡，場面一度十分尷尬。 幸運的是，海星最終成功入選學生會，這也為他的校園生活帶來了新的轉捩點。



另一方面，吳秀雅（秦基周 飾）對海星的身份持續產生懷疑，並開始深入調查他的過去。 她不僅聯繫了海星轉學前的學校進行調查，還通過同事教師金利安（李敏芝 飾）監視國家情報院國內4組，逐步擴大調查範圍。 秀雅究竟能否揭開海星隱藏的真相，令人期待。

海星、藝娜和安宥貞（朴世賢 飾）之間微妙的三角關係也悄然展開。 海星開始在意一直迴避自己的宥貞，並試圖修復兩人之間的關係。 而目睹這一切的藝娜則對他們的互動愈發警惕。 隨後，在藝娜的提議下，三人一起共進晚餐，但海星看到藝娜對宥貞態度惡劣，最終忍無可忍，站出來制止，導致三人之間的矛盾進一步加劇。



然而，真正的危機發生在當晚的學生會室。 海星在調查古董落地鐘時，收到了一封神秘的信件，上面寫著：「很高興見到你，鄭海星特工。」緊接著，熟悉海星身份的警衛金先生（具敏赫 飾）聯繫他，並約定在學校天台見面。 午夜時分，學校的古董落地鐘鐘聲響起，緊接著，警衛金先生被發現死亡，手中竟然握著海星父親鄭在賢的筆記本。

此時，海星察覺到有人在暗中監視自己，於是立即追蹤神秘男子，直奔天臺。 在兩人激烈交手的過程中，天檯門外突然傳來聲響，海星回頭查看，趁此機會，襲擊者迅速逃走。 不久後，這一切竟是由徐明珠（金信祿/金新綠 飾）和朴宰文（朴真宇 飾）策劃的陰謀。



事態稍作平息後，海星帶著筆記本找到金局長（李誓環 飾），憤怒地質問他金先生為何會持有這本筆記本，接著他發現，自己父親的最後一個任務竟與自己的潛伏行動如出一轍。 得知父親在執行任務時神秘失蹤，而這一切真相竟被刻意隱瞞，海星憤怒不已。

為了揭開古董落地鍾的秘密，海星再次來到學生會室。 當他打開落地鍾，並將筆記本上的關鍵詞進行排列組合後，鐘內竟播放出了「炳文高中的校歌」。 海星將鐘聲錄音後正準備離開學生會室時，吳秀雅突然出現，令氣氛驟然緊張。

秀雅透露，在金先生遇害當晚，她曾親眼目睹海星出現在天台上，因此她對海星的身份產生更深的懷疑。 面對步步緊逼的秀雅，海星最終向她坦白了自己的國情院特工身份以及潛入炳文高中的真正目的。 兩人間的關係發生巨大轉變，令接下來的劇情走向更令人期待。

與此同時，海星還深入調查了關於「第三個校園怪談」的真相，並將目標鎖定在一架老舊的三角鋼琴。 秀雅的幫助下，他得知在校長室里藏有一架1950年代的三角鋼琴。 兩人計畫藉助校內活動「炳文之夜」潛入校長室，但由於海星的違規行為累積過多，導致他無法參與活動。 為了解決這個問題，秀雅出人意料地讓海星報名參加校園宣傳模特選拔賽，以此換取加分。



第6集的最後，海星與秀雅的關係悄然發生變化。 兩人在秀雅母親的店裡喝酒後並肩走出，突然下起大雨。 秀雅的母親從屋內喊道：「吳鳳子！拿傘來！」聽到這個熟悉的名字，海星瞬間回憶起自己的青梅竹馬——鳳子，頓時露出震驚的神色。 兩人共撐一把傘行走，隨後一輛飛馳的摩托車經過，掀起一陣水花。 海星本能地拉過秀雅，將她緊緊抱住，這一幕讓觀眾心跳加速，感受到兩人之間逐漸升溫的情感。

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