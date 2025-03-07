《寶物島》朴炯植展現不同於以往的野性復仇魅力！本週收視率是否將再創新高

SBS金土電視劇《寶物島》剛開播四集收視不俗屢創新高，劇情進展相當明快，而隨著朴炯植的落海，他是否將以另外的身分重新回到大山集團？後續復仇劇情發展也令人好奇。

演員朴炯植在以往其他作品中，大部分都展現親切細膩的溫柔形象，不過在《寶物島》中的朴炯植，從一登場就展現不同於以往的氣勢，並且引領著劇情的進展，他的野心顯而易見，以及他對女友的專情，都展現出朴炯植不同於以往的扎實演技，讓觀眾們感受到他變身熟男的復仇魅力。



朴炯植首先上演的驚人橋段就是眼睜睜看著深愛的同居女友嫁給別人，他的驚訝與憤怒，並且為了自保，擁有了許多會長的獨家秘密，甚至以駭客手法入侵了許峻豪的海外帳戶，而握有大量資金，沒想到許峻豪竟然想先下手為強，在朴炯植休假時下手而造成他落海，雖然生命頑強的他幸運獲救，但他卻忘了自己在大山集團的一切，醒來之後的記憶不單純，似乎與原本不同，也自稱為另一個人。許峻豪等人則是因為朴炯植腦中握有關鍵密碼而必須找回他。



而所播出的4集內容以來，朴炯植也吃盡了苦頭，除了拳打腳踢的動作戲碼以外，還在遊艇上遭槍擊，在暴雨中從水裡爬出，或是他的錯置記憶中還有開車衝向峽谷而墜海的畫面，拍攝起來都相當不容易，不過也因此讓觀眾們更能夠投入朴炯植本次的角色當中，也期待著他的復仇。



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