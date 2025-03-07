《宝物岛》朴炯植展现不同於以往的野性复仇魅力！本周收视率是否将再创新高

SBS金土电视剧《宝物岛》刚开播四集收视不俗屡创新高，剧情进展相当明快，而随著朴炯植的落海，他是否将以另外的身分重新回到大山集团？后续复仇剧情发展也令人好奇。

演员朴炯植在以往其他作品中，大部分都展现亲切细腻的温柔形象，不过在《宝物岛》中的朴炯植，从一登场就展现不同於以往的气势，并且引领著剧情的进展，他的野心显而易见，以及他对女友的专情，都展现出朴炯植不同於以往的扎实演技，让观众们感受到他变身熟男的复仇魅力。



朴炯植首先上演的惊人桥段就是眼睁睁看著深爱的同居女友嫁给别人，他的惊讶与愤怒，并且为了自保，拥有了许多会长的独家秘密，甚至以骇客手法入侵了许峻豪的海外帐户，而握有大量资金，没想到许峻豪竟然想先下手为强，在朴炯植休假时下手而造成他落海，虽然生命顽强的他幸运获救，但他却忘了自己在大山集团的一切，醒来之后的记忆不单纯，似乎与原本不同，也自称为另一个人。许峻豪等人则是因为朴炯植脑中握有关键密码而必须找回他。



而所播出的4集内容以来，朴炯植也吃尽了苦头，除了拳打脚踢的动作戏码以外，还在游艇上遭枪击，在暴雨中从水里爬出，或是他的错置记忆中还有开车冲向峡谷而坠海的画面，拍摄起来都相当不容易，不过也因此让观众们更能够投入朴炯植本次的角色当中，也期待著他的复仇。



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