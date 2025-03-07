【綜合】NJZ出席ADOR訴訟，Hyein、Danielle淚灑法庭！雙方主張：投資210億、成功靠HYBE vs. 區別對待NewJeans和LE SSERAFIM、阻撓戴悼念絲帶

7日上午，首爾中央地方法院針對ADOR對NewJeans（NJZ）五名成員提出的「經紀公司地位保全及廣告合約簽訂等禁止假處分申請」進行首次開庭，ADOR代表金周英以及NewJeans（NJZ）五名成員全數出席。

ADOR：投資210億巨額，每人分紅50億

原告ADOR表示，NewJeans（NJZ）提出的八項糾正要求均不足以構成解約理由， 稱她們現在是代表韓國的世界級女團，成功背後是所有（ADOR和HYBE）員工的奉獻。

ADOR強調HYBENewJeans（NJZ）投入了前所未有的210億韓元，並已支付每位成員50億韓元結算金，NewJeans（NJZ）出道前便參與BTS防彈少年團的MV拍攝，與HBYE旗下藝人合作challenge進行宣傳：「 專屬合約中最重要的義務是收益分配及演藝活動機會的提供，ADOR均已妥善履行。」然而，NewJeans（NJZ）提出的解約理由僅僅是「HYBE不喜歡我們」，所指的差別待遇僅是基於個人臆測與懷疑，並未涉及任何不公平條件、分紅問題或演藝活動受阻等關鍵點。



NewJeans（NJZ）：LE SSERAFIM先出道、搶代言，HBYE暗中損害NewJeans形象

NewJeans（NJZ）指出，HYBE曾承諾NewJeans將作為「HYBE首個女團」出道，這也是閔熙珍選擇加入HYBE的原因。然而，在2021年3月NewJeans完成出道評估後，HYBE卻將她們擱置至2021年9月。同時，HYBE旗下的Source Music則在這段期間簽下Sakura（宮脇咲良）、金采源和許允真，並先行推出LE SSERAFIM，過程中對NewJeans毫無說明。

NewJeans（NJZ）提到搶代言一事，稱成員Hyein原本已被選為某品牌的代言人，但該品牌最終卻選擇了LE SSERAFIM作為代言人：「我們向品牌方確認後得知，HYBE方面曾主動要求變更代言人，品牌方則以為HYBE已經知會我們，最終還向我們致歉。 」



NewJeans（NJZ）還指控HYBE讓她們在濟州航空空難事件中險些成為公眾批評的對象。去年12月29日空難發生後，次日NewJeans出演TBS《第66屆日本唱片大獎》，成員當時希望佩戴哀悼絲帶上台，但HYBE以日本電視台可能會介意為由試圖阻止。但經確認後，電視台並無異議，於是Hanni緊急製作了哀悼絲帶。事後發現，HYBE旗下的LE SSERAFIM和ILLIT都佩戴了普通哀悼絲帶登台：「如果我們當時聽從HYBE的話，就會成為輿論批判的對象。這足以證明HYBE一直在暗中損害我們的形象。」

NewJeans（NJZ）表示已對ADOR失去信任，並列舉了多項原因，包括HYBE董事長房時爀拒絕接受成員的問候、HYBE音樂產業報告中出現「拋棄舊的，重新佈局即可」的字眼、ILLIT涉嫌抄襲NewJeans、HYBE旗下BELIFT LAB經理曾發表的「無視」言論、 HYBE公關團隊貶低NewJeans的成就，以及對ADOR前代表閔熙珍的攻擊與驅逐等。



衝突持續升級，香港演唱會成焦點

此次假處分審理是自NewJeans去年11月宣布解除與ADOR的專屬合約後，雙方首次在法庭上對簿公堂。ADOR於今年1月申請假處分，試圖阻止NewJeans成員獨立簽訂廣告合約及展開活動。2月11日，ADOR更進一步擴大申請範圍，還要求禁止NewJeans從事作詞、作曲、演奏、演唱等所有音樂活動及其他附屬活動。

對此，ADOR於3月6日發表官方聲明稱，並非出於報復心態限制成員活動，而是希望她們能「與ADOR一起、遵守合約」共同進行演藝活動，並強調從未向演出主辦方施壓。

然而，NewJeans（NJZ）成員及家長聯合聲明回應：「此舉恰好發生在我們得知HYBE董事長房時爀向Complex演唱會主辦方施壓的消息後，因此我們認為，這是ADOR在演唱會取消未果後的報復性舉動。」



Hyein、Danielle淚灑法庭

最後發言階段，ADOR代表金周英表示希望繼續與NewJeans共事，稱所有職員仍在等待NewJeans回來。

NewJeans（NJZ）則表示，她們因HYBE的霸凌與不公平對待而受到傷害，不願再與ADOR合作。Hyein哽咽稱，ADOR高層已換成不尊重她們的HBYE人士，而曾經無條件尊重她們的閔熙珍代表已經不在，她們即便為不公正待遇發聲也只有被要求忍耐，因此「無法在沒有閔熙珍的、虛假的環境中進行沒有真誠度的創作」。



發言結束後，Danielle再次舉手要求發言，聲淚俱下地表示：「離開ADOR前已經非常痛苦，離開後感觸更深。我曾經信賴的經紀人、代表、造型師，如今都已不在ADOR。如果回去，不知有誰可以保護我們。我今年21歲，不想再在那樣的環境中度過接下來的五年。 因此，無論結果如何，我都想明確表達，我絕不願意與ADOR繼續合作。」



最終，法院宣佈將於一週後，即3月14日結束審理。

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