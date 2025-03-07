SEVENTEEN與羅暎錫PD繼《NANA TOUR》後再次合作，全新綜藝《NANA民宿》今日秘密開機！

據韓媒News1獨家報導，SEVENTEEN和羅暎錫PD今天進行了新綜藝《NANA民宿》的首次拍攝，tvN已給出回應！

據News1，《NANA民宿》製作組從企劃到準備都十分保密，具體內容尚未能得知，但根據標題裡的「民宿」二字推測，節目概念應該與經營民宿有關。 對此，tvN回應稱羅PD和SEVENTEEN確實正在製作新綜藝《NANA民宿》，具體內容和開播日期待確定後就會公開。



《NANA民宿》這一名字讓人聯想起《新西遊記》和《出差十五夜》裡的《NANA小賣部》《NANA TOUR》，都是以羅暎錫的暱稱「羅（NA）」開始。 SEVENTEEN在2023年出演《出差十五夜》時，DK以宇宙無敵黃金好手氣抽中圓佑寫下的願望「SEVENTEEN出演花樣青春」，於是羅PD在2024年1月推出《NANA TOUR with SEVENTEEN》，帶成員們遠赴義大利上演了一段爆笑探險記。

當時羅暎錫PD在保密狀態下籌備節目，以突襲「綁架」形式帶SEVENTEEN成員們出國，一度引起話題。 這次開設民宿是否也以「綁架」為開端，讓人十分好奇XD



羅暎錫PD推出了《花漾爺爺》《新西遊記》《尹食堂》《瑞鎮家》等超多口碑爆棚的電視綜藝節目，在網路平台也有《出差十五夜》《跟著大明尋味》系列，總能根據不同平台的特質做出最適合的企劃和豐富多樣的番外篇，堪稱多產型黃金PD。

《NANA TOUR》當時在tvN和weverse雙平台播出，其中weverse版包含成員reaction和花絮在內的2小時完整版。 電視播出時，《NANA TOUR》不僅奪下收視率冠軍，在話題度排行榜的「非電視劇類電視節目」也排名第一，收費VOD更是賣到146個國家和地區，Weverse累積觀看次數超過1.36億次，刷新了Weverse的SEVENTEEN歷史VOD銷量第一的紀錄。



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