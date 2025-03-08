《元敬》「孝嬪」李詩雅遊戲直播被問超私密問題！高情商淡定反擊

史劇《元敬》正式落下帷幕，觀眾們的反響褒貶不一。部份人對劇中的大膽情節、複雜的人物關係表示認可，認為劇情引人入勝。然而，也有觀眾對劇中的大尺度裸露鏡頭感到不適，認為這些鏡頭過於露骨，影響了觀感。

該劇除了女主角「元敬」車珠英的表演亮眼之外，孝順宮主、孝嬪金氏、「英實」的扮演者李詩雅的演技也可圈可點，原是元敬的婆婆神德王后姜氏的僕人，因受虐待而為元敬所救。 英實是一個複雜且具有深度的角色。 她不僅需要表現出角色的溫柔與堅韌，還要在劇情中展現英實面對權力鬥爭和情感糾葛時的內心掙扎。 李詩雅通過細膩的表情和肢體語言，成功地將英實的多重性格展現得淋漓盡致，尤其是在面對丈夫李芳遠的背叛時，她的情感爆發既真實又富有感染力。



最近李詩雅在自己的YouTube頻道上傳了一段題為《被對手嘲諷「沒談過戀愛吧」，於是我使出了Two-Pack戰術ᄏᄏᄏ》的影片。在開啟攝像頭進行1對1《星際爭霸》對戰時，李詩雅剛一介紹自己，就遭到了對手辱駡「閉嘴」。 面對如此火氣沖天的對手，李詩雅調侃道：「怎麼這麼生氣？ 難道是『那幾天』嗎？ 我說的是發薪水的日子！」

在交流過程中，對手突然問道：「你沒經歷過性關係嗎？」聽完之後李詩雅一臉驚訝，愣了一下後笑著回答：「是的。」對方隨即說道：「兄弟，問你這個問題，真是抱歉。」李詩雅則機智回應：「請你正式道歉。」

然而，在接下來的遊戲房間里，李詩雅仍不斷遭到對手的不當言論和辱駡。 但她始終保持微笑，淡定應對，並最終在遊戲中取得勝利。 輸掉比賽的對手在破口大罵後憤然退出遊戲房間，而李詩雅則笑著說：「成功了！」



了解到事情全過程的粉絲紛紛留言表示敬佩：「承受各種辱駡和性騷擾還能保持冷靜的精神力太強了」、「面對如此惡劣的聊天內容，心理素質真的很棒」、「對手的發言太過分了」等，紛紛為李詩雅的冷靜應對點讚。

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