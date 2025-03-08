李光洙公開參加HAHA♥星雙方家長相見禮的理由！原來是被騙去，到了餐廳後超傻眼 XD

近日播出的《最近的男人生活- 新郎課程》中，即將在4月與非藝人女友舉行婚禮的金鍾旼與至親 HAHA 見面。

節目中， HAHA 還代替他邀請婚禮賓客，他打電話給至親弟弟李光洙，問他：「你打算參加鍾旼的婚禮嗎？」結果...李光洙嘆了口氣說：「可以讓我再考慮一下嗎？」引發現場爆笑。接著 HAHA 問：「你和鍾旼有什麼回憶嗎？」李光洙模糊地說：「其實我...不怎麼...爲什麼突然問鍾旼哥呢？」在旁邊的金鍾旼拿起電話說：「我們不是一起做了很久的節目（《Busted！明星來解謎》）嗎？」



李光洙一邊對金鍾旼說：「哥～真的非常恭喜你。」一邊對再次接電話的 HAHA 說：「哥～其實我...不知道鍾旼哥要結婚了，鍾旼哥真的結婚了嗎？（後來查了報導）哦？是真的呀！」HAHA：「現在看到報導了嗎？你把我當成什麼人了，我是騙子嗎？」李光洙又對他說：「哥...呵...你確實經常撒謊啊。」



而 HAHA 一開始就提到當時舉辦「相見禮」（상견례，韓國情侶們有共識要結婚時，會安排相見禮讓雙方家長見面）的時候，還叫上了李光洙，因為當時彼此很愛互開玩笑。後來金鍾旼就問他要不要來參加他的相見禮，李光洙就說：「當時 HAHA 哥說有一個和我很配、哥很喜歡的妹妹，想讓我們一起吃飯，我還好好打扮了，去的是飯店裡的餐廳，可是門一打開...是奶奶們，在場的人看到我非常驚訝，都問我為什麼來這裡。」李光洙接著說：「哥～說真的當時你應該慶幸我手上沒有拿東西。」HAHA 已經在一旁笑倒，真的是很熟的朋友才敢這樣啊 XDD



▼影片17：16開始



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