【韓網熱門】《元敬》製作組「CG換臉」強拍大尺度床戲，演員求刪除遭拒、播出後崩潰大哭

古裝劇《元敬》以朝鮮第三代國王李芳遠之妻元敬皇後為原型，一開播就因大尺度「露兩點」床戲引發爭議。據韓網報導，劇本裡原本只寫有親密鏡頭、沒有關於裸露程度的直接說明，然而開拍前製作分鏡腳本的階段，製作組突然「提高了裸露水準並強調其必要性」。 直到這時，演員們才知道要拍裸露戲份。

製作組用了兩組演員拍攝相關鏡頭，先是兩位女主演（車珠英、李伊潭）穿著衣服拍攝，然後由替身演員拍攝完全露出身體的鏡頭，最後用CG將女主演的面部合成到替身演員的身上。 車珠英和李伊潭的經紀公司在電視劇播出前曾要求刪除該片段，但製作公司堅稱是非常有必要的戲份，予以拒絕。 劇集播出後，如製作組所願，女主演們的裸露場面引起大量關註。





不僅女主演，男主演也受到嚴重的心理創傷。 李賢旭近日接受採訪時，表示他一向避免19禁裸露戲份，尤其這部劇的角色是真實存在的人物、且使用了本名，相關戲份令他感覺可能造成褻瀆。

李賢旭對於播出的內容表達遺憾：「演員與製作組應該進行更多溝通，但似乎沒有充分達成共識，我看到播出內容時感到非常驚訝。」身為主演，他感受到沉重的壓力，坦言：「看了播出後，我哭了很久，感到非常痛苦，甚至開始懷疑自己過去的演技。所以，某種程度上，我其實很害怕站出來發聲。 大家都說這部作品很好，但我內心卻像在刀尖上跳舞一樣備受煎熬。真的非常痛苦。痛苦到覺得可能無法恢復的程度。」



韓國網友評論：

1. 這不是Deepfake（深偽技術）犯罪嗎？

2. 應該起訴吧？ ！

3. 怎能未經事先同意就這樣做？ 製作組瘋了嗎？

4. 是不是因為兩位主演的地位還不夠穩固，才會被這樣對待？ 如果是片酬幾億的大明星，製作組應該不敢吧

5. 李賢旭之前還對粉絲說這部劇是可以跟父母一起看的... 看到播出的鏡頭後，演員們肯定都驚呆了吧，這不就是犯罪嗎 ᅲᅲ

6. 連男主演都受到這麼大的精神衝擊，女主演該有多崩潰啊？

7. 電視台居然做這種跟Deepfake沒兩樣的事，不覺得丟臉嗎？ 如果在海外早就被告上法庭了吧

8. 連經紀公司都提出了刪除要求，這已經是違反性暴力處罰法的行為

9. 我真的無法理解這種拍攝安排，誰是為了看裸露場面才追劇、看電影的？ 如果想看這種內容，直接去找專門的片子就好了啊。 現在都21世紀了，這種所謂「福利鏡頭」真的該反思一下了

10. 明明演員都很優秀，為什麼非要用大尺度作為賣點？到底是為了誰的裸露？

11. 導演想錯了，這個場面讓我直接棄劇

12. 我看完了全集，並不覺得這段戲很有必要

13. 《于氏王后》也是，TVING為什麼總是拍沒必要的、為了裸露而裸露的戲份呢

14. 我好奇導演是誰，去搜了一下，結果看到導演說：「劇本裡並沒有明確描述裸露場面，這些戲份並非導演的個人意圖，而是應頻道方的要求拍攝的」…

15. 這部劇在電視台是15禁、週一二晚播出，但在TVING週一下午2點就會提前放出當周2集的19禁版本... 光是這點就能看出來，這些裸露場面根本不是為了劇情，而是TVING為了給自己吸引會員

16. 我還是第一次看到朝鮮王朝的中殿角色要上半身裸露，真的無語...

17. 男演員如此強硬發聲，可能也是考慮到女演員們的立場，主動站出來說話吧。 畢竟在這部劇的主演中，他算是資歷最深的

18. 李賢旭真的很有立場，十分帥氣

19. 製作組有這閒工夫，不如去好好考證歷史吧

出處：https://theqoo.net/hot/3619919417

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