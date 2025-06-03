「空姐」車珠英《黑暗榮耀》後人氣飆升！《Who Are You》挑戰浪漫喜劇，化身頂流女演員+政界千金

女演員車珠英將挑戰連續三部作品大熱的紀錄。

據韓媒《日間體育》消息，車珠英確定出演新劇《Who Are You》（暫譯），擔任女主角。《Who Are You》是一部浪漫喜劇，講述失去記憶的黑色特工李泰周與失去愛情的「國民妖精」劉雅凜，一起尋找彼此真正的記憶與愛情的故事。 車珠英在劇中飾演女主角劉雅凜。 她是出演的每部作品都話題滿滿的頂流女演員，同時也是第一在野黨有力總統候選人的女兒。

劇中的劉雅凜有著「不吃虧、該說的話一定要說」的直率性格，在事業上則正邁向職業生涯的巔峰。 此外，劇情還將描繪她隱藏著痛苦的家族往事，為角色增添深度。



車珠英自2016年以《奶酪陷阱》出道後，於2022至2023年接連出演Netflix熱劇《黑暗榮耀》、《元敬》，一路走來人氣高漲。 特別是在《黑暗榮耀》中，她飾演當上空姐的校園霸凌加害者「惠程」，勢力又懦弱的形象給觀眾們留下了深刻印象; 而在《元敬》中，她則飾演與丈夫太宗李芳遠共同爭奪權力的元敬王后，以高雅氛圍與大女主氣場詮釋角色，獲得觀眾好評。



這次車珠英將通過《Who Are You》首次擔綱浪漫喜劇女主角，她將帶來什麼樣的新魅力，令人期待。

據悉，《Who Are You》共12集，目前尚未確定播出平台與檔期。

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