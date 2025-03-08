《元敬》「孝嫔」李诗雅游戏直播被问超私密问题！高情商淡定反击

史剧《元敬》正式落下帷幕，观众们的反响褒贬不一。部份人对剧中的大胆情节、复杂的人物关系表示认可，认为剧情引人入胜。然而，也有观众对剧中的大尺度裸露镜头感到不适，认为这些镜头过於露骨，影响了观感。

该剧除了女主角「元敬」车珠英的表演亮眼之外，孝顺宫主、孝嫔金氏、「英实」的扮演者李诗雅的演技也可圈可点，原是元敬的婆婆神德王后姜氏的仆人，因受虐待而为元敬所救。 英实是一个复杂且具有深度的角色。 她不仅需要表现出角色的温柔与坚韧，还要在剧情中展现英实面对权力斗争和情感纠葛时的内心挣扎。 李诗雅通过细腻的表情和肢体语言，成功地将英实的多重性格展现得淋漓尽致，尤其是在面对丈夫李芳远的背叛时，她的情感爆发既真实又富有感染力。



最近李诗雅在自己的YouTube频道上传了一段题为《被对手嘲讽「没谈过恋爱吧」，於是我使出了Two-Pack战术ᄏᄏᄏ》的影片。在开启摄像头进行1对1《星际争霸》对战时，李诗雅刚一介绍自己，就遭到了对手辱駡「闭嘴」。 面对如此火气冲天的对手，李诗雅调侃道：「怎么这么生气？ 难道是『那几天』吗？ 我说的是发薪水的日子！」

在交流过程中，对手突然问道：「你没经历过性关系吗？」听完之后李诗雅一脸惊讶，愣了一下后笑著回答：「是的。」对方随即说道：「兄弟，问你这个问题，真是抱歉。」李诗雅则机智回应：「请你正式道歉。」

然而，在接下来的游戏房间里，李诗雅仍不断遭到对手的不当言论和辱駡。 但她始终保持微笑，淡定应对，并最终在游戏中取得胜利。 输掉比赛的对手在破口大骂后愤然退出游戏房间，而李诗雅则笑著说：「成功了！」



了解到事情全过程的粉丝纷纷留言表示敬佩：「承受各种辱駡和性骚扰还能保持冷静的精神力太强了」、「面对如此恶劣的聊天内容，心理素质真的很棒」、「对手的发言太过分了」等，纷纷为李诗雅的冷静应对点赞。

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