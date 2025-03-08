無視當事人意願！連鎖咖啡品牌為李浚赫打造「天使神殿」，畫風超夢幻期待本尊打卡

演員李浚赫因白皙溫柔的外形氣質被粉絲愛稱為「牛奶香草天使」，雖然他本人十分抗拒，但立即有連鎖咖啡品牌請他代言，還特地為他打造了一系列應援物和「天使神殿」，令人超期待他的反應XD

李浚赫今年初因電視劇《我的完美秘書》人氣更上層樓，做客劉在錫網綜《藉口罷了》時透露粉絲都稱呼他「牛奶香草天使」，令他感覺十分尷尬，不料反而讓這一外號更加出名。



近日接受台灣媒體《噓星聞》採訪時，還特意為自己正名：不是牛奶香草天使，是黑巧克力惡魔！不過... 網友的回應卻是一致的：「知道了，牛奶香草天使。」XD



更「雪上加霜」的是，韓國連鎖咖啡品牌ANGELINUS宣佈簽約李浚赫為新的代言人，計劃以暱稱「ANGEL」這一共同點為基礎，於3月13日李浚赫生日之際，在全國賣場推出「牛奶香草天使」系列新菜單！



就在前天，ANGELINUS通過官方SNS PO出多張照片，留言說：「ANGELINUS迎來真·甜蜜天使的降臨...」照片包含印有李浚赫頭像的甜點、裝飾了李浚赫人偶的翻糖蛋糕、塞了李浚赫最愛薯片的花束：





重點來了，還有被白雲、小天使和羅馬柱環繞的「神殿」，上面寫著「Dear my angel」XD





網友紛紛稱讚ANGELINUS很有sense，更期待李浚赫本人看到這景觀時的反應：「想去牛奶香草天國打卡kkk」「薯片花束也太讚」「神殿超威」「企劃組裡肯定有李浚赫的粉絲」「順便出一個『黑巧克力惡魔』吧」「一定要公開李浚赫去現場的影片kkk」。



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