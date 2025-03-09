韓國啦啦隊員熱衷赴台工作！薪酬甚至比台灣職棒選手還要高：「大腿女神」加盟樂天桃猿啦啦隊

越來越多的韓國啦啦隊員宣佈進軍台灣，究其原因都是因為「金融治療」。

日前，台灣棒球隊樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的IG上傳了廉世彬加入的消息。 不久之後又接連宣佈禹洙漢和河智媛的加入。

廉世彬於2023年加入KIA老虎啦啦隊，積極參與各種活動，深受粉絲喜愛。 特別是在2024年她與KIA老虎隊一同奪得韓國大賽冠軍。近期，她在「DC Trend」舉辦的啦啦隊人氣投票中排名第三，並透過社群媒體與YouTube積極與粉絲交流，使人更加期待她在2025年的表現，因此她的離開令人感到惋惜。 禹洙漢與河智媛則是在2018年以LG雙子隊啦啦隊員出道，並自2023年至近期效力於韓華鷹啦啦隊，廣受歡迎。 兩人曾一同出演知名旅遊YouTuber「Pani Bottle」的影片，展現了與眾不同的粉絲服務精神。



禹洙漢本月成為《Maxim Korea》的封面模特，而河智媛則於去年7月登上該雜誌封面，受到熱烈關注。 特別是河智媛因其完美的身材比例而獲得「大腿女神」的稱號。



隨著這些在韓國備受喜愛的啦啦隊員接連前往台灣發展，許多粉絲感到惋惜。 韓國啦啦隊產業的惡劣環境一直備受爭議。 根據台灣TVBS等當地媒體報導，李珠珢與富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」簽約時獲得約4.4億韓元的簽約金，這一金額甚至高於台灣職棒選手的平均年薪。

從啦啦隊員的待遇來看，這一趨勢預計將會持續下去。 目前，在台灣職棒6支球隊中，已有5支球隊擁有韓國啦啦隊員，這進一步推動了韓國啦啦隊員前往台灣發展的趨勢。

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