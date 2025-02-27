薪水翻20倍！韓國啦啦隊員自曝來台發展動力：辛苦但獲得「金融治療」，睡到一半也笑醒

近幾年越來越多韓國啦啦隊女神轉來台灣發展，其中兩位啦啦隊員金渡娥和裴垂鉉做客YTR節目時透露了其中原因，網友紛紛表示相當有說服力XD

目前在台灣發展的韓籍啦啦隊員加起來已有11人，連「三振舞」李珠珢也在去年來台演出，收穫大量關注和人氣。



昨日，韓國啦啦隊員金渡娥和裴垂鉉做客YouTube頻道「스포츠N플러스」，分享啦啦隊文化和工作中的趣事與辛苦。 主持人提到台灣的啦啦隊市場比韓國更大，韓國啦啦隊員在台灣往往獲得堪比偶像藝人的待遇，薪水是否也更高呢？

金渡娥給出肯定回答：「雖然每個人不盡相同，但在做相同工作量的情況下，收入至少高20倍。」金渡娥解釋道，比賽本身的薪水差異不大，但能接到廣告、活動、電視節目等很多工作機會，舉例來說，同樣是15到20分鐘的公演活動，台灣給的薪水是韓國的10倍以上。 裴垂鉉補充道，不是每個活動有如此豐厚的回報，而且更高薪水也意味著啦啦隊員要給出更認真的表現，此外出道越久、知名度越高收入水平也會更高。



主持人感慨就算經常飛來飛去辛苦出差、雙眼佈滿紅血絲，也一定很有動力，用她們自己的話說就是「獲得了金融治療」XD金渡娥笑稱，即便睡覺睡到一半，看一眼存摺也會笑出來。



有韓國網友分析韓籍啦啦隊在台灣受歡迎的原因，首先台灣本土娛樂市場有限、不足以支撐偶像體系，同時體育賽事十分豐富，所以演藝企劃公司比起冒險打造女團更願意投資啦啦隊，造成啦啦隊員有成為明星的職業上升空間。 其次，韓國啦啦隊在本土受製於大量偶像團，市場需求和待遇相對受限，但培訓體系與偶像團相似、外形舞蹈實力也不錯，所以來到台灣就格外吸引關註。

韓國網友紛紛對金渡娥和裴垂鉉表示理解讚同：「相差20倍當然要去」「啦啦隊的職業壽命很短，當然要快速賺錢」「在韓國連最低薪資都賺不到」「去台灣旅遊時在西門町看到很多扛著攝影大砲的人，我還以為在拍台灣藝人，原來是韓國啦啦隊，感覺很神奇」「台灣啦啦隊員比棒球選手人氣更高kkk」「 他們給的錢太多了，無法拒絕...」「錢只是一方面，又有藝人待遇又能賺大錢，跟韓國根本無法相比」。



▽金渡娥是1994年出生、2018年出道，裴垂鉉1984年出生、2002年出道，去年曾出演劉在錫的談話綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》。兩位都是現役啦啦隊員，可以欣賞她們在球場上的迷人風采：



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