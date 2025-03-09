韩国啦啦队员热衷赴台工作！薪酬甚至比台湾职棒选手还要高：「大腿女神」加盟乐天桃猿啦啦队

越来越多的韩国啦啦队员宣布进军台湾，究其原因都是因为「金融治疗」。

日前，台湾棒球队乐天桃猿啦啦队「Rakuten Girls」的IG上传了廉世彬加入的消息。 不久之后又接连宣布禹洙汉和河智媛的加入。

廉世彬於2023年加入KIA老虎啦啦队，积极参与各种活动，深受粉丝喜爱。 特别是在2024年她与KIA老虎队一同夺得韩国大赛冠军。近期，她在「DC Trend」举办的啦啦队人气投票中排名第三，并透过社群媒体与YouTube积极与粉丝交流，使人更加期待她在2025年的表现，因此她的离开令人感到惋惜。 禹洙汉与河智媛则是在2018年以LG双子队啦啦队员出道，并自2023年至近期效力於韩华鹰啦啦队，广受欢迎。 两人曾一同出演知名旅游YouTuber「Pani Bottle」的影片，展现了与众不同的粉丝服务精神。



禹洙汉本月成为《Maxim Korea》的封面模特，而河智媛则於去年7月登上该杂志封面，受到热烈关注。 特别是河智媛因其完美的身材比例而获得「大腿女神」的称号。



随著这些在韩国备受喜爱的啦啦队员接连前往台湾发展，许多粉丝感到惋惜。 韩国啦啦队产业的恶劣环境一直备受争议。 根据台湾TVBS等当地媒体报导，李珠珢与富邦悍将啦啦队「Fubon Angels」签约时获得约4.4亿韩元的签约金，这一金额甚至高於台湾职棒选手的平均年薪。

从啦啦队员的待遇来看，这一趋势预计将会持续下去。 目前，在台湾职棒6支球队中，已有5支球队拥有韩国啦啦队员，这进一步推动了韩国啦啦队员前往台湾发展的趋势。

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