【韓網熱門】最近KBS電視劇裡超萌的小朋友！網友：她一出來我就想尖叫，怎麼可以這麼乖

大家有看《拜託老鷹五兄弟！》了嗎？ 最近這位演員萌翻了所有觀眾！

她就是在劇中飾演尹博（飾 吳範壽）女兒的小朋友！！圓圓的小臉加上大大的眼睛和笑容，不僅迷住了劇裡的叔叔、伯伯，也讓螢幕外的觀眾們露出了姨母笑，超級無敵可愛！



KBS 주말 드라마에 나온 너무 귀여운 아기 https://t.co/VmT7grTy0z via @YouTube — yolo (@yolo31320928072) March 6, 2025

韓國網友評論：

1. 每次出現在畫面裡，我都會尖叫

2. 怎麼能這麼可愛

3. 每次看到她，心情就會變好

4. 我家也是，每次看到寶寶都會尖叫，羨慕尹博

5. 怎麼這麼乖啊

6. 能不能單獨給寶寶剪輯一個專輯，想看

7. 這就是玩偶啊，太可愛了

8. 一直在笑唉

9. 我們看的直播，家人都沸騰了，寶寶怎麼可以這麼乖

10. 太可愛了，寶寶

11. 她是不是有前世記憶，怎麼被陌生人抱著還能笑得這麼甜

12. 寶寶太可愛了，能不能多點她的鏡頭

13. 感覺只看到背的演員使出了渾身力氣在逗寶寶開心

14. 我看了寶寶的IG，她才9個月，太可愛了

15. 可愛到我以為是AI，怎麼可以這麼乖

16. 換台的時候正好看到她，立刻就停下來了

17. 這就是鏡頭體質啊

18. 可愛到爆炸

19. 寶寶怎麼會笑得這麼甜？？ 可愛

20. 真心提問，笑容是AI嗎??? 感覺又不是

原文：https://theqoo.net/square/3606315986

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