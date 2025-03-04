Disney+《寶物島》收視率登雙位數！朴炯植性張力破表　再次見到洪華妍竟成這副模樣

2025年在Disney+依然是滿滿的精彩韓劇連番上映！才剛開播就因為超大尺度掀起話題的暗黑復仇劇《寶物島》持續位居同時段收視冠軍，第四集全國收視率達10.2%，在Disney+也是韓劇收看第一名。男星朴炯植從小奶狗搖身一變成超MAN菁英男，前四集泡澡、熱吻、挑逗到暴走橋段一次看齊。而他所飾演的常務「徐東柱」黑化演技也讓人留下深刻印象，當然也不能忘記擊敗超過百人才獲得女主角大位的新人演員洪華妍的精彩表現！

朴炯植從影最大尺度

在看完《寶物島》前幾集之後，不少網友都直呼「尺度真的太大了！」飾演大山集團董事長祕書室常務「徐東柱」的朴炯植，除了是一名高顏值西裝精英之外，與女主角呂誾男（洪華妍飾演）相處日常又變成狼性十足的男人，兩人幾乎一見面就是吻戲連發，其中床戲與鴛鴦浴更幾乎是堪稱從影最大尺度的演出。朴炯植半裸現身，展現苦練已久的結實身材，翻雲覆雨的床戲讓人看得血脈噴張，性張力滿滿的朴炯植連袖口拉起的手臂青筋都令人著迷，也讓人敲碗希望可以繼續維持這種人設！





誰是洪華妍？

說到洪華妍應該有些陌生，今年才26歲的她已經拿下女主角「呂誾男」的劇本。外型酷似《女神降臨》文佳煐與《軍檢察官多伯曼》曹寶兒，也有人認為與女子天團BLACKPINK的Jisoo眉宇間透露相同氣息。2022年出道的洪華妍先前幾乎都是配角，不過在這次《寶物島》中她在百人徵選中脫穎而出，以成熟演技與劇中老戲骨們有得比。

第三集中呂誾男為了公司股份放棄徐東柱，選擇接受這場商業聯姻的她，刻意在繼父許壹導（李海英飾演）與母親車悳熙（金正蘭飾演）面前說：「我原本以為能夠毫無留戀的忘掉徐東柱，但我卻還是這個死樣子，我該如何是好呢？」倔强中又帶著無奈的口氣，也將這段情感的掙扎表現得淋漓盡致。



殺人不眨眼的最強反派

《寶物島》中除了有俊男美女之外，主要演員一次排開可說是神仙打架也不為過！最強反派「廉張先」找來青龍獎與大鐘獎最佳男配許峻豪主演、另外覬覦大山集團會長的許壹導則是在《秘密森林2》、《黑暗榮耀》都有精彩表現的李海英飾演。兩人截至目前可說是徐東柱的頭號敵人，為了錢天涯海角都要找到人。儘管廉張先更是殺人不眨眼的狠角色，光是安靜地坐在那裡，就能散發出一股無形的強大氣勢，也難怪許壹導在廉張先一聲令下後，拚了老命也要找到徐東柱。





徐東柱2.0

徐東柱遭暗殺未遂落海後，被好心的漁夫裴元拜（李宥俊飾演）救起，但他似乎已經失去原本的記憶，甚至連自己名字都自稱是「成賢」。為了找回記憶他再次透過與呂誾男的秘密手機通話，沒想到接電話的竟然是許壹導。也因為這個舉動，讓徐東柱再度引來殺身之禍。值得注意的是，徐東柱在第四集末走進了西裝店，卻與呂誾男再次命運相見。然而這次的徐東柱已經是失憶的狀況，究竟他與呂誾男的生命是否會再度交叉？徐東柱何時才能展開絕地復仇呢？請一定要鎖定每週五六由Disney+獨家跟播的《寶物島》！



Disney+知道每週五六的《寶物島》更新實在讓人等得心癢！別擔心～Disney+即日起推出超優惠訂閱方案，到3/31日14:59為止高級版年訂方案現省1600元！訂閱之後2025最期待的韓劇通通一次看個夠！不管是男神金秀賢最新作品《山寨人生》，還是即將在3月登場的收視女王朴恩斌主演的《狂醫魔徒》，抑或是以「怪物新人」出道的金多美《血謎拼圖》，這些神作通通只有在Disney+才看得到，限時一個月的優惠方案，趕快買起來！

Disney+ 原創劇《寶物島》每週五六 晚間10:30更新集數

●《寶物島》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-3ab89b0b-3862-417a-bda1-ca395d8f914c

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞