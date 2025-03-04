繼柳演錫＆鄭敬淏之後！《機醫》「秋秋」安恩真也將特別出演《總有一天會機智的實習醫生生活》

《總有一天會機智的實習醫生生活》是《機智醫生生活》系列的衍生劇，由高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元主演。

該劇是以《機智醫生生活》爲背景的律帝醫院分院「鐘路律濟醫院」所屬婦產科教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事。

之前傳出《機智醫生生活》的「安政源」柳演錫和「金雋婠」鄭敬淏將特別出演《總有一天會機智的實習醫生生活》。今日（4）有韓媒報導安恩真也將特別出演，tvN方面依舊謹慎回應：「請通過節目確認。」



而安恩真在《機智醫生生活》中飾演婦產科第二年住院醫師「秋敏荷」一角。秋敏荷積極向喜歡的婦產科助理教授楊碩亨（金大明 飾）表白，兩人最終也在一起，個性活潑直率，對工作責任感極強的她，給觀眾帶來趣味和感動，受到很多人的喜愛。再次登場的秋敏荷會講述怎樣的故事，也備受關注！但...不能跟楊碩亨一起出演嗎 XD



《總有一天會機智的實習醫生生活》由參與《請回答1988》、《機智醫生生活》金宋熙作家執筆，《Drama Special－污跡》、《為你心動》李民秀導演執導。 《機智醫生生活》和《請回答》系列的申沅昊導演和李祐汀作家也作爲創作者參與其中。



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