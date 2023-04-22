杜絕後患！「李昇基法」獲韓國會文體委通過：演藝公司必須向藝人公開會計賬目及報酬明細

歌手李昇基遭所屬社剝削欺騙多年一事去年底光後引起業界震驚，為避免出現第二個受害者，韓國文化體育觀光部對相關法律做出修訂，並在昨天獲得國會通過。

李昇基去年底與當時所屬社HOOK娛樂爆發糾紛，原來他被HOOK欺瞞18年之久，出道以來發行一百多首歌、總收益高達96億韓元，卻從未收到公司一分錢的結算。 消息曝光後引起整個娛樂圈震驚。



不僅如此，HOOK代表權某還對他進行精神控制、稱他是「賠錢歌手」; 要求李昇基自掏腰包解決餐費、停車費，權某自己購買衣物卻用公司卡結賬。 更有網友根據李昇基過往在節目中的種種表現推測，他恐怕連出演綜藝的酬勞都不清楚。



為避免相似事件再次發生，昨日上午的國會文化體育觀光委員會全體會議上通過了《大眾文化藝術產業發展法》的部份修訂案，又稱「第二個李昇基事態預防法」。 根據法案，即便大眾文化藝術人沒有作出要求，其所屬公司也必須每年一次以上定期提供會計明細及應該支付的報酬等相關條目。

文體部長官為了對不公正行為進行確認，必要時可要求經營者提交報告資料、資料，或直接出席。

同時，對於青少年藝人的保護措施也進行了強化。 目前法律將青少年藝人的年齡標準統一用15歲進行劃分，修訂案進一步做出細化：12歲以下藝人每週工作時間為25小時以下，12至15歲藝人每週工作時間為30小時以下，15歲以上藝人每週工作時間為35小時以下。 此外新增條款規定大眾文化事業者不得侵害兒童青少年藝人的學習權（要求缺席、退學等），不得要求過度的外貌管理，不得行使言語暴力和行為暴力。

除了李昇基慘遭前所屬社剝削之外，韓國還有一位漫畫家「李愚英」也被不公正合約和著作權訴訟問題所累，今年3月在絕望中自盡。 李愚英創作了韓國家喻戶曉的漫畫《黑色膠鞋》，卻在商業化過程中因缺乏法律知識而簽訂不利於自己的合約、將過半版權股份讓給出版社，15年間獲得的報酬只有區區韓幣1200萬元，公司收入則因會計資料不足而難以確認。

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