李昇基孤立無援！與HOOK娛樂的紛爭無人替他說話，李鎮浩透露：權代表和羅PD關係很好

李昇基現在是四面楚歌。

李昇基和HOOK娛樂之間的紛爭連日來持續發酵，雙方的糾紛在李昇基一封內容證明要求信之後曝光。合作了18年，李昇基竟然一分錢的音源收益都沒得到 ，不僅如此還長年被公司PUA，被吐槽是「賠錢歌手」，粉絲不買專輯，事情曝光後另整個飯圈震驚。 李昇基的事情還牽扯到了恩師李仙姬，韓網接著又爆出李仙姬也多年未拿到音源收益的消息，一時間HOOK娛樂成為了民眾口中的「吸血鬼」。



知名娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩分析了李昇基的處境，稱「他是一個人的鬥爭，沒有得到周圍人任何幫助，現在的狀況對他很不利。」 李鎮浩分析表示：「李昇基遭到不公平待遇的證據一條又一條擺在眾人面前，但卻沒有任何人發聲支援他。」 言語中提到了HOOK娛樂旗下所屬的藝人（尹汝貞、李瑞鎮、朴敏英、李仙姬等）。 「同事們作為和HOOK、李昇基都有關係的人，沒辦法要求他們站在某一方說話，也就是說李昇基在一個人在戰鬥，退出經紀公司再和公司鬥的話，一般都會保護好自己，但李昇基只帶了一名經紀人就從HOOK退出了，目前的情況就是他和這位經紀人一起要面對這些事情，總之很不容易。 」



李鎮浩還爆料HOOK代表權真英在娛樂圈很有權勢，甚至有不少電視台都要看其眼色行事，「權代表和羅暎錫PD的關係也很好，不少人都說李昇基參加完羅PD《兩天一夜》等節目之後，和權代表的關係也變得緊密起來。」 據悉，HOOK娛樂為了應對李昇基的事情，近期還特意找了韓國頂尖法律事務所商討此事。

對於這幾日爆出的種種消息以及廣大民眾的聲討，HOOK娛樂稱：「公司和李昇基於2021年結束合約之後重新簽約時，過去的收益分配雙方內容都已經確認過了，經濟方面的債權債務關係也都清算清楚了，也有與他簽署的協議書，從未欠過他一分錢的音源結算。」

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