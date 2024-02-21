朴敏英《和我老公結婚吧》終映採訪再次就前男友爭議道歉！「不想讓大家失望，所以在作品中竭盡全力」

熱播韓劇《和我老公結婚吧》在20日圓滿落幕，朴敏英也接受媒體的採訪。

採訪上，朴敏英把前男友的爭議稱「不光彩的事情」再次進行道歉。朴敏英表示想糾正自己的失誤，她說：「並不是想把前年發生的不光彩的事情變成沒發生過的事情，我想傳達承認失誤、正確得知失誤，傳達我不會再犯這樣的失誤的心意。」



當天，朴敏英吐露道：「周圍的人都說我精神很強，但我也是平凡的人。因為這樣去過醫院，非常疲憊，當時對人產生警戒心，在精神崩潰的情况下，我唯一能堅持的就是這部作品。」她說：「在收到提案，實在沒有餘力，爲了鄭重拒絕才去參加會議。但是導演、編劇們說『不是朴敏英就不行了』給了我勇氣，我不想讓大家失望，所以從那時開始我的身體和精神都『全力以赴』了，我認爲在這樣的情況下能夠站起來的只有演技和演員朴敏英。」解釋自己迅速復出的理由。



（延伸閱讀：朴敏英新劇《和我老公結婚吧》發佈會現場為前男友事件道歉：一直都在後悔，是身體和精神上很痛苦的一年）

朴敏英提到當時真的覺得很辛苦，沒有一個人對她好，也沒有一個人喜歡她。她說：「思考如何讓被劃傷的我站起來，我覺得那就是演戲，所以我每天都在這部作品中竭盡全力。」



此前，朴敏英於2022年9月捲入與企業家姜鍾賢的戀愛傳聞。當時朴敏英方面表示雖然戀愛是事實，但是兩人已經分手。姜鍾賢因涉嫌在 Bithumb 相關公司貪污約628億韓元而被拘留起訴，最近以保釋釋放的狀態接受審判。



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