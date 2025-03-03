連續兩部作品都出演的新演員！《寶物島》與《流氓讀書會》中的朱延宇以及車禹閔

近期剛播畢的人氣漫改作品《流氓讀書會》，以及最近剛開播就表現不俗的《寶物島》，都啟用了許多新演員，而其中有兩位新人演員朱延宇及車禹閔，在兩部作品都有相當亮眼的表現。

《流氓讀書會》中，主角黃旼炫為了找到能夠一起讀書的好朋友，在充滿了惡霸的校園中靠著拳頭打出自己的一片天。劇中他遇見了一位染著金髮的「金順哲」，雖然成為黃旼炫的手下敗將，但兇兇的外表下卻有一顆善良孝順的心，與爺爺的感情深厚令人動容，也跟著讀書會的成員直到最後一集，演員朱延宇的演出令人印象深刻。



而另外一位車禹閔則是在劇中演出校園最大惡霸「皮韓蔚」，也是涓白派老大的兒子，雖然看起來外型帥氣，但卻為了稱霸校園不惜引發同學間惡意的暴力相向，惟恐天下不亂，最終回他與黃旼炫的對決更是難分難解，相當精采。



而最近剛播出了4集的復仇大戲《寶物島》，朴炯植所飾演的徐東柱，為了尋求更高的權力而來到大山集團擔任常務，並且深得大山集團會長的喜愛。不過與大山集團在利益上有所競爭的檢察總長廉老師（許峻豪飾）則處心積慮想除掉徐東柱。在廉老師身邊的左右手「天九浩」，就是由演員朱延宇飾演。這一次他染回了黑髮，不過在徐東柱落海失蹤後，他更奉命找回這個關鍵人物，因此在劇中出鏡率極高。



而演員車禹閔則是演出大山集團會長流落在外的私生子池先愚，會長因為信任徐東柱而只與他分享這個秘密，帶著東柱並讓他與池先愚建立關係，會長日後希望有機會能夠將這孩子遷回自己的戶籍名下，但可想而知大山集團內的繼承者們都想鞏固自己的勢力而相當反對，什麼都不知道的池先愚也將陷入腥風血雨中。車禹閔在本劇的造型就變得相當乖，沒有《流氓讀書會》中的狂妄。而車禹閔演員最近也有演出《我們的浪漫電影》，是朴寶英兒時常照顧的體弱多病的鄰居小男孩。



兩位新人演員在《寶物島》的表現精彩可期，相信觀眾們也都期待在更多作品中看到他們的演出。

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