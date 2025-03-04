Disney+《宝物岛》收视率登双位数！朴炯植性张力破表　再次见到洪华妍竟成这副模样

2025年在Disney+依然是满满的精彩韩剧连番上映！才刚开播就因为超大尺度掀起话题的暗黑复仇剧《宝物岛》持续位居同时段收视冠军，第四集全国收视率达10.2%，在Disney+也是韩剧收看第一名。男星朴炯植从小奶狗摇身一变成超MAN菁英男，前四集泡澡、热吻、挑逗到暴走桥段一次看齐。而他所饰演的常务「徐东柱」黑化演技也让人留下深刻印象，当然也不能忘记击败超过百人才获得女主角大位的新人演员洪华妍的精彩表现！

朴炯植从影最大尺度

在看完《宝物岛》前几集之后，不少网友都直呼「尺度真的太大了！」饰演大山集团董事长秘书室常务「徐东柱」的朴炯植，除了是一名高颜值西装精英之外，与女主角吕誾男（洪华妍饰演）相处日常又变成狼性十足的男人，两人几乎一见面就是吻戏连发，其中床戏与鸳鸯浴更几乎是堪称从影最大尺度的演出。朴炯植半裸现身，展现苦练已久的结实身材，翻云覆雨的床戏让人看得血脉喷张，性张力满满的朴炯植连袖口拉起的手臂青筋都令人著迷，也让人敲碗希望可以继续维持这种人设！





谁是洪华妍？

说到洪华妍应该有些陌生，今年才26岁的她已经拿下女主角「吕誾男」的剧本。外型酷似《女神降临》文佳煐与《军检察官多伯曼》曹宝儿，也有人认为与女子天团BLACKPINK的Jisoo眉宇间透露相同气息。2022年出道的洪华妍先前几乎都是配角，不过在这次《宝物岛》中她在百人徵选中脱颖而出，以成熟演技与剧中老戏骨们有得比。

第三集中吕誾男为了公司股份放弃徐东柱，选择接受这场商业联姻的她，刻意在继父许壹导（李海英饰演）与母亲车悳熙（金正兰饰演）面前说：「我原本以为能够毫无留恋的忘掉徐东柱，但我却还是这个死样子，我该如何是好呢？」倔强中又带著无奈的口气，也将这段情感的挣扎表现得淋漓尽致。



杀人不眨眼的最强反派

《宝物岛》中除了有俊男美女之外，主要演员一次排开可说是神仙打架也不为过！最强反派「廉张先」找来青龙奖与大钟奖最佳男配许峻豪主演、另外觊觎大山集团会长的许壹导则是在《秘密森林2》、《黑暗荣耀》都有精彩表现的李海英饰演。两人截至目前可说是徐东柱的头号敌人，为了钱天涯海角都要找到人。尽管廉张先更是杀人不眨眼的狠角色，光是安静地坐在那里，就能散发出一股无形的强大气势，也难怪许壹导在廉张先一声令下后，拚了老命也要找到徐东柱。





徐东柱2.0

徐东柱遭暗杀未遂落海后，被好心的渔夫裴元拜（李宥俊饰演）救起，但他似乎已经失去原本的记忆，甚至连自己名字都自称是「成贤」。为了找回记忆他再次透过与吕誾男的秘密手机通话，没想到接电话的竟然是许壹导。也因为这个举动，让徐东柱再度引来杀身之祸。值得注意的是，徐东柱在第四集末走进了西装店，却与吕誾男再次命运相见。然而这次的徐东柱已经是失忆的状况，究竟他与吕誾男的生命是否会再度交叉？徐东柱何时才能展开绝地复仇呢？请一定要锁定每周五六由Disney+独家跟播的《宝物岛》！



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Disney+ 原创剧《宝物岛》每周五六 晚间10:30更新集数

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