姜河那上劉寅娜節目宣傳新電影：繼孫錫求之後成為劉寅娜愛情單元中的男主角！

演員姜河那來到劉寅娜的節目《劉寅Radio》擔任嘉賓，並與劉寅娜展開多元化的愛情戲碼。

今日晚間7點公開的YT頻道節目《劉寅Radio》其中一單元《愛情寅娜》邀請了演員姜河那擔任主演。曾在2019年MBC「一同來資助」活動中一起錄製過有聲書的兩人，相隔5年後的今日才再度相見，將根據聽眾們的各種故事來呈現《愛情寅娜》，3月將持續進行一整個月的合作。



姜河那表示看過了之前在《愛情寅娜》中飾演男主角的孫錫求，所以也來到了《劉寅Radio》分享自己的日常生活，以及總是吸引大家津津樂道他的眾多美談的反轉魅力，讓現場充滿笑聲。姜河那也不忘宣傳自己即將上映的新電影作品《Streaming》劇情描述主角禹相是一位在WAG平台擁有最多訂閱者的直播主，偶然捲入了一宗連鎖殺人事件，為了獲得更刺激性的節目內容，讓他產生了野心想更接近事情真相的核心。



姜河那也表示觀賞這部電影作品《Streaming》基本上就像是觀看了一個半小時的串流節目，拍攝形式相當特別也非常有趣，但必須守住現場感與演技之間的界線，他傾注了相當多的努力。而姜河那也是繼吳正世、朴正民、孫錫求等演員們之後，將接續出演《愛情寅娜》單元的男主角，將與劉寅娜演繹出多樣的愛情故事。當日的故事是呈現出與平時不同的反轉男友，這也是以觀衆的真實故事為基礎而呈現的，讓觀眾們感到相當有真實感又令人心動。



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