IU首次挑戰一人飾二角！新劇《苦盡柑來遇見你》前後兩組演員設定公開，Netflix破格嘗試「拆分播出」

Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》講述兩個在濟州島出生的年輕人長達一生的故事，時間跨度達60年，兩名主角的青年和晚年時期分別由不同演員擔任，其中IU不僅在前半段飾演女主角，亦將在後半段飾演女主的女兒。

《苦盡柑來遇見你》以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛純和寬植充滿冒險的一生。 這是IU首次出演時代劇，也是2019年《德魯納酒店》之後時隔6年之久的連續劇新作。



IU是從歌手轉型為演員的代表性明星，先後出演了《夢想高飛》《月之戀人-步步驚心：麗》等多部電視劇，其中在《我的大叔》中扮演生活艱辛、基調沉重的「李至安」，不同於以往的暗黑演技令她進一步獲得觀眾認可。 《苦盡柑來遇見你》是IU與《我打大叔》導演金元錫二度合作，金導在企劃階段就敲定由IU擔任女主角，IU也對愛純這一角色展現出格外的喜愛。



愛純是一位擁有強大生命力的人物，雖然出生在貧窮的小島、身處令人沮喪的環境，她仍然頑強地度過一生。 她或許擁有的並不多，但從不因此而感到陰鬱，即便無法上學，依然懷抱成為詩人的夢想，是一個聰慧且充滿韌性的角色。



這部劇的故事橫跨1960年代至2025年，長達60多年的時空背景，以春夏秋冬四幕呈現，貼合劇中角色一生的變遷。 IU與朴寶劍將演繹愛純與寬植的春夏時光，而文素利與朴海俊則詮釋他們的秋冬歲月。值得一提的是，IU還將在後半段飾演成年愛純的女兒，這也是她出道以來首次挑戰一人分飾兩角，引發觀眾的期待與好奇。









《苦盡柑來遇見你》共16集，將以全新形式播出——每週五公開四集，歷時四週播畢。 以往以「全集上線」為特色的Netflix，為這部劇首次採取「拆分式」播出方式，將於3月7日公開春季4集。



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